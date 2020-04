Powerbank e accessori RAVPower: fino al 41% di sconto con questi codici

Vi segnaliamo questa piccola tornata di esclusivi codici sconto diffusi da RAVPower per i lettori di Tom’s! Si tratta di 3 coupon da utilizzare su Amazon con cui potrete acquistare a prezzo scontato, altrettanti prodotti per la vita di tutti i giorni tra cui anche una ottima power bank da 10000mAh!

Piccola ma decisamente performante, ottima per i viaggi ma anche per la vita di tutti i giorni, la power bank propostaci da RAVPower è abbastanza capiente da caricare completamente un iPad Mini circa 1.2 volte, e può ricarica 2 volte più velocemente grazie ai 2 Ingressi DC 5V/2A con anche la possibilità di ricaricare uno smartphone e un tablet contemporaneamente in modo veloce e rapido tramite le porte iSmart con una potenza totale di 3.4A (Max. 2.4A ciascuno)! Insomma, un ottimo prodotto che, grazie al nostro codice sconto, potrà essere vostro a soli 9,99€! Un prezzo davvero ottimo per una power bank di questa qualità che, normalmente, sarebbe venduta a 16,99€, un prezzo non altissimo, ma si tratta comunque di un risparmio del 41%!

Oltre alla power bank, infine, vi segnaliamo la disponibilità di altri due codici sconto, relativi rispettivamente al caricabatterie per macchine fotografiche Sony, comprensivo di due batterie di ricambio (Compatibile con Serie Sony a6000 a6300 a6500 a7 a7SII a7R a7RII NEX SLT Cyber-shot DSC Alpha) ed all’avviatore di emergenza per auto da 1000A, compatibile con diversi modelli di motori sia diesel che benzina. Due prodotti ottimi, scontati entrambi del 30%!

N.B. I relativi coupon sconto vanno inseriti al momento del pagamento. Assicurati che sia stato accettato prima di procedere.

» Power Bank RAVPower | Codice AUAKUG6S | 41% di sconto

» Caricabatterie per macchine fotografiche Sony NP-FW50 + 2 batterie | Codice Y9G84TBY | 30% di sconto

» Avviatore di Emergenza per Auto da 1000A | Codice Y9G84TBY | 30% di sconto

