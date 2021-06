Powerbank: le migliori offerte del Prime Day 2021!

Prosegue la nostra rassegna di offerte relative all’Amazon Prime Day 2021, sebbene l’evento dedicato allo shopping si sia quasi concluso! Le promozioni, infatti termineranno ufficialmente a mezzanotte di quest’oggi, tuttavia ci sono diverse ed interessanti offerte da tenere in considerazione, come quelle che coinvolgono i migliori powerbank appartenenti ai brand più famosi del settore.

Come da tradizione per il portale statunitense, le promozioni dedicate a questo genere di prodotti sono molteplici ma, tra le varie disponibili, vogliamo sicuramente proporvi quella dedicata al Powerbank Anker PowerCore 13000, attualmente acquistabile a 20,79€ anziché 29,99€, dopo uno sconto del 31% dal prezzo consigliato dal produttore.

Disponibile in più colorazioni, da abbinare naturalmente al proprio smartphone, questo powerbank vanta una capacità di ben 13.000 mAh in una struttura decisamente compatta (la medesima del suo fratello minore che possiede, tuttavia, una capacità inferiore). Inoltre, garantisce la ricarica più rapida possibile per ciascun dispositivo, grazie alle tecnologie proprietarie Anker PowerIQ e VoltageBoost che consentono una ricarica fino a 2A per porta oppure 3A. La dotazione iniziale della confezione, oltre al powerbank, è composta anche da un borsello da trasporto.

Naturalmente, l’Anker PowerCore 13000 non è l’unico prodotto in promozione e per questo motivo abbiamo pensato di proporvi una selezione dei migliori articoli attualmente in sconto, ma il nostro consiglio resta sempre quello di consultare la pagina dell’offerta al seguente indirizzo, cosicché possiate scegliere tutte le alternative in base alle vostre esigenze e al vostro budget.

