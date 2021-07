Pre ordina Huawei MateView GT, in regalo un Matepad 10.4 e la Pencil

Un altro weekend si sta avvicinando ma, prima di voltare pagina, vogliamo informarvi di un’offerta alquanto conveniente disponibile sullo store ufficiale di Huawei, valida per i prossimi 23 giorni a partire da oggi 23 luglio. Per questo periodo di tempo, il protagonista sarà il recente e lussuoso monitor Huawei MateView GT che, se preordinato prima della scadenza dell’offerta, vi permetterà di ricevere in regalo il tablet Matepad 10.4 e la Huawei M Pencil, il cui valore insieme ammonta ad oltre 300€.

Un’occasione davvero ottima, che va ad attutire quello che è il prezzo del nuovo monitor di Huawei, sul quale c’è la possibilità di risparmiare ben 90€, qualora depositiate 10€ come preorder entro il 15 agosto. In tal caso, il prezzo d’acquisto si abbasserà dagli originali 549,00€ a 449,00€, con la spedizione prevista a partire dal 2 agosto.

Con una diagonale da 34 pollici, il Huawei MateView GT entra di diritto tra i monitor migliori in assoluto, ed è uno dei pochi adatto sia al gaming che alla produttività, grazie al formato ultrawide, alla frequenza di aggiornamento a 165Hz e alla risoluzione di ben 3440 x 1440 pixel. Caratteristiche che, come detto, piazzano questo monitor ai vertici della categoria, merito anche della bellissima base, che include una sorta di soundbar che vi farà risparmiare di installare scomodi altoparlanti esterni. Quest’ultima, infatti, vi garantirà un audio di qualità e un effetto stereo tipico di una soluzione dedicata, offrendovi non solo una pressione sonora elevata, ma anche un audio chiaro, superiore a qualsiasi altoparlante integrato nei monitor.

Inoltre, la soundbar è dotata di controlli touch, che vi permetteranno di regolare il volume con un semplice gesto, e di stupendi effetti luminosi che cambiano a seconda del volume impostato o in base alle vostre preferenze. Come se ciò non bastasse, il Huawei MateView GT integra persino un sistema a doppio microfono, con tanto di cancellazione dei rumori di sottofondo, sensibile fino a 4 metri di distanza. Gli amanti del gaming, infine, potranno scegliere una serie di settaggi già preimpostati, dandovi modo di sfruttare le potenzialità del monitor senza particolari accorgimenti. Insomma, un concentrato di tecnologia, capace di offrire anche quel tocco di classe che gli permette di distinguersi dai competitor.

Detto ciò, non rimane che lasciarvi il link dal quale acquistare e scoprire tutti gli altri dettagli di Huawei MateView GT. Vi ricordiamo, infine, che per tutte le altre offerte potete seguirci su Telegram, in particolare sui nostri quattro canali dedicati a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi.

