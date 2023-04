Come saprete, grazie a TikTok è spesso possibile scoprire delle vere e proprie chicche: dei gadget utili e sfiziosi, da avere in casa o da utilizzare per lo studio o per il lavoro e che, convenzionalmente, vengono definiti “Amazon Finds“.

Ebbene, tra questi ce n’è uno, prodotto da Xiaomi, ed utilissimo per chiunque abbia un bisogno costante di prendere appunti che, grazie ad Amazon, può essere vostro al prezzo ridicolo di 21,99€, con uno sconto del 27% rispetto ai 29,99€ del prezzo originale! Si tratta del tablet per scrittura Mi LCD Writing Tablet, che già da qualche tempo impazza sul social anche per il suo ottimo rapporto qualità/prezzo!

Ma di che si tratta? Parliamo, sostanzialmente, di una sorta di lavagnetta, la cui tecnologia è basata su di una pellicola LCD in tonalità blu e verdi, con una grandissima pulizia e nitidezza delle immagini, ed un effetto di scorrimento del pennino che simula l’esperienza della carta tradizionale.

Siamo, insomma, dalle parti di un vero e proprio blocco di appunti, con la differenza che quello proposto da Xiaomi è un blocco “infinito”, visto che lo schermo può essere di volta in volta “ripulito” per fare spazio a nuove note o disegni. Come se non bastasse, questo sfizioso dispositivo è dotato di un sensore di pressione ad alta sensibilità, che permette di dare “spessore” alla scrittura in base alla pressione applicata, così che più lo schermo viene premuto, più spesso sia il tratto lasciato dal pennino digitale.

Allo stesso modo, grazie a questa tecnologia, il Mi LCD Writing Tablet risponde reattivamente e con naturalezza anche alla pressione delle dita! Dotato di un design sottile e maneggevole, che rende questo “tablet” anche decisamente molto leggero, il Mi LCD Writing Tablet è l’ideale per artisti, creativi, studenti e professionisti e, in tal senso, è stato progettato per durare fino a 365 giorni con una singola batteria (il dispositivo utilizza le classiche “batterie a bottone”), anche con un utilizzo regolare e quotidiano!

Parliamo, in sintesi, di un prodotto davvero geniale, molto apprezzato su TikTok e, per questo, vi invitiamo ad approfittare dell’offerta messa in campo da Amazon, consultando la pagina della piattaforma dedicata al prodotto prima che esso vada esaurito o, peggio, che l’offerta termini del tutto.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!