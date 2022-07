Se state cercando dei prodotti per cura e styling dei vostri capelli a un prezzo ridotto, vi consigliamo di dare un’occhiata alle promozioni disponibili da Amazon, solo per poco. Al momento potrete acquistare moltissimi prodotti a marchio Rowenta, Beurer e Remington in un’apposita sezione creata dallo store, in ribasso anche fino al 57%!

Le proposte che aderiscono agli sconti del periodo sono moltissime: potrete scegliere tra asciugacapelli professionali, piastre di ogni tipo, spazzole elettriche liscianti e molto altro ancora. Per questo, vista la varietà di sconti così validi, vi invitiamo a cogliere al volo l’occasione fintanto che i ribassi sono ancora attivi!

Foto generiche

Come vi abbiamo accennato nell’introduzione, avrete la possibilità di decidere tra prodotti di ogni genere, per ogni tipo di chioma! Tra le offerte con il miglior rapporto qualità/prezzo c’è indubbiamente l’asciugacapelli Philips serie 5000 a 35,99€ invece di 49,99€. Il prodotto è caratterizzato dall’ottima tecnologia termoprotettiva che, grazie al sensore in grado di rilevare un possibile surriscaldamento, controlla e ottimizza continuamente la temperatura dell’aria in modo tale da proteggere i vostri c capelli, evitando di danneggiarli a causa del calore.

Inoltre grazie al sistema 4x Ionic Care, in grado di emettere fino a 80 milioni di ioni a ogni sessione di asciugatura, sarete certi di avere sempre una chioma luminosa e senza effetto crespo. Da non sottovalutare anche l’ottimo motore di cui è dotato, pensato per durare nel tempo senza perdere potenza e assicurarvi altissime prestazioni, con una velocità del getto ideata per raggiungere i 110 km/h e garantirvi un’asciugatura più veloce del 20%!

Se siete interessati a dare uno sguardo anche ad altri numerosi articoli che godono di sconti super validi in questo periodo di ribassi estivi, non dovreste assolutamente dimenticarvi di passare direttamente sulla pagina Amazon dedicata.

