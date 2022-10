Il prossimo 9 novembre arriverà sul mercato quello che è molto probabilmente uno dei giochi, se non addirittura il gioco, più attesi dell’anno. Stiamo ovviamente parlando di God of War Ragnarok, con il seguito del celebre capolavoro che promette di bissarne il successo e, perché no, anche proporre qualcosa di più a livello qualitativo. Un appuntamento, insomma, da segnarsi sul calendario con la matita rossa e a cui è possibile farsi trovare pronti grazie alla super offerta di Euronics. Prenotando God of War Ragnarok da tale store, infatti, sarà possibile accaparrarsi in regalo ben 20 euro di credito del PSN. Non male, vero?

Ad essere valide per questa incredibile offerta sono entrambe le versioni di God of War Ragnarok. Se volete mettere le mani su quella PS4 e avere al contempo ben 20 euro di credito PSN in regalo potrete farlo a soli 70,99 euro, mentre se siete dei fortunati possessori dell’ultima ammiraglia di casa Sony, la combo God of War Ragnarok PS5 + 20 euro PSN vi verrà a costare solamente 80,99 euro, ossia ben 20 in meno rispetto a quanto paghereste altrove.Un’offerta, quindi, da prendere assolutamente al volo, per assicurarsi un capolavoro annunciato fin dal giorno di lancio con un regalo di grande valore.

Oltre al preordine dell’attesissimo God of War Ragnarok vi sono poi innumerevoli altre offerte disponibili sul mercato. Per non perdervene neanche una vi rimandiamo ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte. In essi troverete informazioni sempre aggiornate su tutte le migliori offerte in corso sui vari store. Il tutto con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Volete solo assicurarvi God of War Ragnarok e 20 euro di credito PSN? Potete trovarla seguendo comodamente il link qui sotto.

