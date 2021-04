Prenota ora la nuova linea di abbigliamento PlayStation!

Facciamo un piccolo break dalle tipiche offerte Tech della giornata per segnalarvi che su Just Geek è possibile trovare anche la bellissima linea d’abbigliamento dedicata a PlayStation già in prevendita! Questa collezione ,chiamata PlayStation Core, uscirà a giugno, ed è una linea di articoli di merchandise ufficiale realizzato da Sony PlayStation, e che presenta inoltre molteplici esclusive che potreste aver difficoltà a trovare altrove.

Inoltre, come se non bastasse, sullo store troverete anche tanti altri capi a tema PlayStation con sconti fino al 70% e vi ricordiamo che sullo store di Just Geek sono ancora valide le promozioni dedicate alle paperelle di TUBBZ, con sconti capaci di soddisfare i gusti di tutti!

Tornando alla line di abbigliamento a tiratura limitata, essa prende il nome di PlayStation Core e la sua uscita è prevista per giugno, ma già da adesso è disponibile al preordine, vista soprattutto la sua esclusività ed i pochi pezzi che saranno disponibili. Il design di questa collezione prende ispirazione dalle forme geometriche dei simboli del controller, il tutto in una particolare, ed inedita, colorazione azzurra, che risalta molto sulla base tipicamente nera. Oltre a comprendere tante magliette e felpe, questa linea PlayStation Core include anche un cappellino con visiera che può esser acquistato a soli 17,70€, reso ancora più caratteristico dal grande logo PS presente sulla parte frontale.

Come detto, però, al momento su Just Geek non troverete solamente la nuova collezione PlayStation Core, ma anche tante promozioni dedicate al brand di videogiochi, con offerte per uomo, per donna e per bambini, che arrivano anche a trattare esclusive dei videogiochi, come nel caso della maglietta dedicata a Miles Morales. Segnaliamo poi ai più grandi e nostalgici fan di PlayStation che ad appena 9,22€ è disponibile la t-shirt Since 94, caratterizzata da un arcobaleno realizzato con i tipici colori del logo della prima console, disponibile fino alla taglia XXL. Un vero must have per i fan della primissima PlayStation!

Avrete capito quindi che tra le prevendite e gli articoli in sconto, sono tante le occasioni imperdibili su Just Geek, e per questo il nostro consiglio al momento è quello di visitare la pagina della promozione, così da trovare le occasioni perfette in base alle vostre necessità.Infine, prima di lasciarvi al catalogo virtuale di Just Geek, ricordate di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram, rispettivamente dedicati a offerte, hardware & tech, abbigliamento e sport e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!