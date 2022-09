Siete alla ricerca di uno smartphone ma i prezzi odierni vi spaventano? Niente paura! Honor ha pensato bene di inaugurare una nuova ed interessante iniziativa a tempo per il suo neoarrivato Honor 70, uno smartphone dalle buone specifiche tecniche, e dunque un ottimo dispositivo per sostituire quello vecchio, qualora ne cerchiate un altro. Ebbene, l’offerta di quest’oggi permette di prenotarlo in sconto e, aggiungendo solo 2€, riceverete anche una cover e degli auricolari true wireless!

L’Honor 70, come abbiamo specificato, rappresenta un ottimo dispositivo, a partire dal suo egregio display OLED da 6,67 pollici con una risoluzione nativa in FullHD+ (vale a dire 2400 x 1080 pixel) con una frequenza d’aggiornamento fino a 120Hz. Questo schermo è in grado di riprodurre fino a 1,07 miliardi di colori e una gamma di colori ampia DCI-P3.

Questo smartphone, inoltre, possiede un buon processore, vale a dire il Qualcomm Snapdragon 778G, abbinato a 8 GB di memoria RAM e ben 256 GB di spazio d’archiviazione, al netto del sistema operativo e delle applicazioni native. Ad assistere il processore ci pensa anche una scheda grafica Adreno 642, un buon chip per riprodurre i videogiochi di ultima generazione e riprodurre qualsiasi contenuto multimediale.

Foto generiche

Per quanto concerne il suo comparto multimediale, il dispositivo in questione può contare su una tripla fotocamera posteriore. La principale da 54 MP con sensore IMX800 (apertura f/1.9), la seconda da 50 MP ultra-grandangolare e macro (apertura f/2.2) e la terza da 2 MP (apertura f/2.4). Tra le sua funzioni troviamo anche una modalità di stabilizzazione EIS (stabilizzazione elettronica).

La promozione consente di acquistarlo a soli 599,90€ solo fino al 30 settembre, incluse anche le Earbuds 3 Pro dal valore di 199,90€ e la cover Premium dal valore di19,90€. Il costo complessivo di questo bundle è di circa 819,70€, dunque rappresenta un ottimo risparmio considerando tutti i vantaggi offerti da Honor in questa iniziativa.

Infine, prima di lasciarvi ai vostri acquisti, vi rimandiamo anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative a tutte le migliori offerte in corso sui vari store, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!