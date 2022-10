Continua la nostra rassegna dedicata alle prime, ed imperdibili offerte di questo Prime Day 2022 e, tra le tante, concorderete che non potevano mancare le sempre ricercatissime Yankee Candle che, come spesso accade nel corso di queste ampie tornate promozionali, sbaragliano molti altri prodotti nella classifica dei più acquistati dagli utenti Amazon.

Ebbene, se anche voi avete la passione per le candele profumate e se, soprattutto, siete alla ricerca di prezzi d’occasione in vista dell’autunno, ma anche del prossimo Natale 2022, allora diremmo che questa è un’occasione che proprio non potete perdere, visto che su Amazon si parla di sconti fino al 50%!

Come sapranno i fan di questi prodotti, si tratta di un’occasione davvero impareggiabile, specie considerando l’ampia gamma di profumazioni disponibili, alcune perfette per le prossime festività, altre da utilizzare per rievocare i profumi e i ricordi della scorsa estate, altre ancora per sublimare le sensazioni della stagione autunnale, con i suoi profumi caldi ed avvolgenti.

La scelta, insomma, è molto ampia, e l’offerta Amazon non lesina neanche in termini di formati, con sconti disponibili sia sui formati più piccoli che sui più grandi, con le misure che definiscono anche quella che può essere la durata media della candela nel tempo, e che sono ormai entrate nell’immaginario comunque grazie agli ormai caratteristici contenitori in vetro (le giare).

Grazie ad Amazon, dunque, avrete la possibilità di acquistare la Yankee Candle che più si confà ai vostri gusti, risparmiando anche un bel po’ sull’acquisto, giacché, come detto, per i prossimi 2 giorni potrete usufruire di sconti davvero molto ricchi, come non se ne vedevano da diversi mesi.

Ciò detto, non ci resta altro che rimandarvi direttamente la pagina Amazon dedicata alla promo, con l’invito ad inserire i vostri prodotti nel carrello quanto prima, così che possiate accaparrarveli prima del termine del Prime Day o, peggio, prima che molti di essi vadano esauriti!

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!