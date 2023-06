L’estate è dietro l’angolo e, come spesso succede in questi casi, a molti verrà la voglia di approfittare della “prova costume” per rimettersi in forma, perdendo qualche chilo e integrando nella propria routine anche un po’ di esercizio fisico, che non fa mai male.

Ebbene, qualora siate alla ricerca di un comodo supporto alla vostra attività fisica, vi segnaliamo che su Amazon è disponibile a presso scontato l‘ottima bilancia smart RENPHO, prodotta dall’omonima azienda, ed in grado di supportarvi nel monitoraggio del vostro peso, ma anche della vostra massa grassa, grazie alle sue funzioni intelligenti disponibili via smartphone! Un articolo davvero ottimo in vista della prova costume (e non solo) e che oggi gode di uno sconto del 13%, che vi permetterà di acquistarla a soli 29,74€ anziché 34,10€.

Caratterizzata da numerose funzionalità avanzate, la bilancia RENPHO integra, anzitutto, un’utile sincronizzazione con le app di fitness più popolari, come Samsung Health, Apple Health, Google Fit e l’app Fitbit, così che le sue rilevazioni possano essere integrate in quelle a carico di strumenti come smartwatch e smartband, contribuendo a rendere le vostre rilevazioni corporee più precise.

La bilancia RENPHO, infatti, offre ben 13 diverse misurazioni essenziali, tra cui il peso corporeo, il BMI e la percentuale di grasso corporeo. Tutti questi dati vengono visualizzati sulla bilancia e registrati nell’app anche se, ovviamente, non è necessario tenere lo smartphone a portata di mano per poter effettuare le proprie misurazioni. Semplicemente, basterà connettere lo smartphone di tanto in tanto affinché la bilancia si sincronizzi, andando poi ad inserire i dati in quella che la scheda di informazioni che l’app RENPHO condivide con le app fitness di cui sopra.

Il risultato è quello di una scheda dati completa e sempre precisa, con cui potrete monitorare in modo efficace non solo la gran parte della vostra condizione fisica, ma anche eventuali progressi dati da una dieta bilanciata o dall’attività sportiva.

Facilissima da usare, questa bilancia è persino in grado di memorizzare un numero illimitato di utenti, e grazie alla sua batteria interna è in grado di garantirvi misurazioni corrette per giorni e giorni, prima di richiedere poi una ricarica che può essere effettuata comodamente tramite porta USB.

Realizzata in vetro temperato da 5 mm, questa bilancia gode di un rapporto qualità/prezzo davvero impressionante e, per questo, vi suggeriamo caldamente di approfittare di questo sconto del 13%, consultando subito la pagina Amazon dedicata all’offerta!

