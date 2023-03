Se vi siete appassionati agli sport acquatici e non vedete l’ora che arrivi l’estate, allora vorreste sicuramente acquistare una paddle board, con la quale godervi il mare, laghi e fiumi in modo diverso dal solito. Un accessorio che saprà coinvolgere, soprattutto se di qualità, ed ecco perché vi proponiamo di valutare il sostanzioso sconto applicato da Amazon su questo modello, acquistabile a 199,99€ invece di 348,13€.

A rendere la proposta ancora più allettante è il fatto che Amazon ha scontato pesantemente un modello che soddisferà sia gli amatori che gli esperti, pertanto se avete già una paddle board, la cui struttura però si è rovinata con il passare delle stagioni, o se volete provare per la prima volta a usare questo attrezzo, optando per un modello stabile, allora non dovreste lasciarvi sfuggire questa offerta.

Vi ricordiamo, infatti, che siamo ormai alle conclusioni delle offerte di primavera, il che significa che per ritrovare tagli di prezzi cosi elevati bisognerà attendere il Prime Day, che di solito si tiene quando la stagione estiva è già iniziata da un pezzo. Come detto, questa paddle board si adatta a tutti i livelli di difficoltà e supporta un peso massimo di 200 kg.

Il set è completo pertanto, oltre alla tavola, riceverete tutto il necessario affinché possiate usarla fin da subito. Pompa di gonfiaggio, cinghia, sedile per kayak, borsa impermeabile e una pinna rimovibile sono gli accessori che aiutano a rendere questa offerta molto interessante. La tavola è lunga 327 x 77 x 16 cm, mentre lo spessore è di 8 pollici, dimensioni che garantiscono equilibrio e stabilità, a prescindere se siete adulti o ragazzini. Non sempre si ha l’occasione di acquistare questo tipo di strumenti con uno sconto di oltre il 40%, pertanto ribadiamo l’invito a non indugiare troppo.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Amazon dedicata a questa offerta, ribadendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questo sconto, visto che non ci è dato sapere a quanto ammonta lo stock di prodotti disponibili.

