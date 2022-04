Se siete tra coloro che possiedono un bel giardino accogliente, allora almeno una volta avrete pensato all’idea di acquistare una bella piscina, per far divertire i bambini o rilassarvi godendovi il sole. In questo caso la promozione che Yeppon propone oggi è proprio quello che fa per voi, con tanti sconti anche oltre il 40% su una selezione di piscine, materassi e accessori della linea Intex!

Ma non solo, perché fino al 1 maggio Yeppon propone dei veri e propri doppi sconti su questi prodotti, aggiungendo un 10% extra a carello che vi farà risparmiare ulteriormente! Il tutto con la possibilità di godere della spedizione gratuita per ogni articolo, rendendo questa promozione un’ottima occasione per acquistare finalmente la piscina dei vostri sogni!

Aderire alla promozione è molto semplice, e vi permetterà di acquistare prodotti già scontati anche oltre il 40% con un ulteriore ribasso del 10% sul prezzo al carrello. Ecco come fare:

Fino al 1 maggio compreso , recatevi sulla pagina del sito Yeppon dedicata all’offerta Intex.

, recatevi sulla pagina del sito Yeppon dedicata all’offerta Intex. Scegliete uno o più prodotti della selezione e aggiungeteli al carrello.

In fase di finalizzazione dell’acquisto, inserite il codice sconto INTEX10 nella casella “Hai un codice sconto?” e premete “Applica”. Vedrete apparire uno sconto del 10% sul valore totale del carrello.

nella casella “Hai un codice sconto?” e premete “Applica”. Vedrete apparire uno sconto del 10% sul valore totale del carrello. Completate il pagamento, che vi ricordiamo comprende spedizioni gratuite.

Gli articoli presenti nella selezione coprono un’ampia gamma di esigenze, e tra questi vogliamo suggerirvi la piscina Intex 28166NP, una bellissima gonfiabile che unisce la facilità di montaggio a una grande comodità d’uso. Le sue generose dimensioni di 457 x 107 cm le consentono di essere riempita all’80% del suo volume, con una capacità massima di 12.430 litri, e per prepararla basta gonfiare l’anello superiore e iniziare a riempire con acqua, osservando la piscina prendere naturalmente la propria forma in soli 20 minuti.

La Intex 28166NP è pensata per accompagnarvi durante tutta la stagione, e per questo è realizzata con una struttura in poliestere super resistente con un rivestimento in PVC a tre strati che ne assicura la solidità. Dispone inoltre di una pompa con filtro 28638 facilmente sostituibile, che assicura la pulizia dell’acqua sfruttando il sistema di aerazione Hydro Technology. All’interno della confezione troverete anche un telo da stendere alla base della piscina e uno per coprirla quando non la utilizzate, così da ridurre le impurità nell’acqua e facilitare il lavoro della pompa filtro.

La promozione che ci propone Yeppon è davvero un’ottima occasione per provare a immaginare il nostro giardino con un tocco più allegro, regalandoci finalmente una piscina in grado di far divertire tutta la famiglia. Vi consigliamo quindi di visitare la pagina dedicata agli articoli in promozione per scoprire qual è quello che fa per voi, acquistandolo con un fantastico doppio sconto valido solo fino al 1 maggio!

Oltre a ciò, vi rimandiamo anche ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative a tutte le migliori offerte in corso sui vari store, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!