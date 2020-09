Presa intelligente Amazon Smart Plug a soli 9,99€ su Amazon!

Dopo avervi proposto quelle che sono le prime offerte della mattinata, portiamo ora alla vostra attenzione una nuova e vantaggiosa promozione che Amazon sta riservando alla sua “presa intelligente” e che sarà valida addirittura fino alla fine del 2020! Sostanzialmente, acquistando una presa Amazon Smart Plug e inserendo il codice sconto SMART10, sarà possibile pagare la presa appena 9,99€, in virtù degli originali 24,99€!

Ma che cos’è Amazon Smart Plug? Sostanzialmente si tratta di una presa elettrica con connessione smart, che permette – tramite Alexa – di controllare la presa di corrente tramite i comandi vocali. Grazie ad essa, in pratica, è possibile rendere smart anche dispositivi elettrici che non sono a portata di domotica, come ad esempio luci, piccoli elettrodomestici o simili.

Molto semplice da configurare e perfetta in accoppiata con altri dispositivi Amazon Echo, come ad esempio Echo Show 5, Amazon Smart Plug non necessita di alcun hub e, tramite l’app Alexa, può addirittura essere configurata per lavorare in autonomia secondo routine programmabili. Insomma, un prodotto molto semplice, ma che si dimostra utilissimo per chi, voglioso di mettere in piedi il proprio sistema smart, non ha voglia di dover acquistare da zero i numerosi dispositivi che animano le stanze della propria casa. In sconto a 9,99€, Amazon Smart Plug è un piccolo ma gradito affare che andrebbe colto al volo da qualunque newcomer nel mondo delle smart home!

N.B. ricorda che per aderire all’offerta è necessario inserire il codice sconto SMART10 nel carrello prima di completare l’acquisto. La promozione sarà valida fino alle ore 9:00 del 31/12/2020.

>> Clicca qui per acquistare Amazon Smart Plug a prezzo scontato! <<

Altre offerte Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!