ATTENZIONE Con la pubblicazione del seguente articolo Tom’s Hardware vi invita ad un consumo sicuro e coscienzioso dell’alcol, invitandovi a non perdervi nell’abuso. La seguente offerta è inoltre da intendersi esclusivamente ad uso e consumo di acquirenti maggiorenni. Tom’s Hardware declina ogni responsabilità qualora la proposta venisse utilizzata per favorire l’acquisto ed il consumo di bevande alcoliche da parte di persone al di sotto dei 18 anni. Bevi responsabilmente.

Come saprete, grazie alle numerose offerte dei Prime Day di Amazon, sono moltissimi i prodotti comuni che potrete acquistare a prezzi da discount, con articoli ad uso quotidiano, prodotti per le pulizie, detergenti e affini, che il portale sta vendendo a prezzi d’occasione, con una formula che pare ottima per combattere quello che è il caro vita che si sta abbattendo sul nostro paese.

Meglio quindi approfittarne, specie perché Amazon sta davvero scontando di tutto, come ben testimonia anche questo articolo che state leggendo che, come da titolo, riguarda birre, vini e distillati in generale, ovvero quei prodotti che nel carrello tendono a costare un po’ più della media, ma che Amazon sta proponendo ad un prezzi da discount!

Su Amazon, infatti, molti di questi prodotti possono facilmente raggiungere anche il 30% di sconto, che non è poco, specie se si considera che diversi, tra questi, sono andati incontri a dei piccoli aumenti sugli scaffali di molti dei negozi e dei supermercati del nostro paese.

Il bello è che, oltre a formati “scorta” relativi, ad esempio, alle birre (occhio a questa offerta Kozel, ad esempio!), che vi permetteranno di portarvi a casa una piccola fornitura da tenere in dispensa, non manca nemmeno qualche opzione “premium”, con bottiglie di liquori pregiati o, perché no, edizioni che includono bellissimi gadget da poter utilizzare per feste o per gli ultimi barbecue della stagioni.

L’esempio migliore? Indubbiamente questo bellissimo box di birre Corona, che include ben 12 bottiglie di birra da 35,5 cl, oltre che uno splendido “cooling box” ufficiale targato Birra Corona, sostanzialmente una scatola termica per tenere le birre alla giusta temperatura, o semplicemente da esporre in cucina qualora abbiate la passione per certi prodotti dall’aspetto “vintage”.

Il prezzo è ottimo: parliamo di 12 birre + il cooling box a soli 59,49€, contro i 69,99€ del prezzo originale, ovvero con uno sconto applicato pari al 15%! Un affare niente male se si considera il box termico da collezione!

Insomma, parliamo di un vero e proprio affare che, come da titolo, è comunque solo uno dei tanti che Amazon sta dedicando a birre, vini ed altri alcolici. Per questo, vi invitiamo caldamente a dare un’occhiata all’intera proposta di sconti Amazon dedicati a questi prodotti, così che possiate approfittare di queste ultime ore di offerte Prime, prima che esse vadano esaurite.

Ed a proposito di Prime Day, vi ricordiamo che per usufruire delle le offerte Amazon Prime Day occorrerà essere iscritti al servizio in abbonamento Amazon Prime, senza il quale non potrete accedere agli ottimi sconti del portale! Per questo, vi suggeriamo caldamente di recarvi subito alla pagina d’iscrizione, anche considerando che i primi 30 giorni di servizio sono completamente gratuiti per tutti i nuovi clienti!

