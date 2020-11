Prezzi imperdibili per i termostati smart Tado°!

Con l’avvicinarsi dell’inverno potrebbe essere il momento giusto per aggiornare o installare per la prima volta un termostato smart all’interno della vostra abitazione e siamo felici di segnalarvi che Amazon ha appena lanciato diverse offerte dedicate proprio a questo tipo di dispositivi, con particolare riferimento ai modelli del noto brand Tado°.

Se siete nuovi in questo mondo, vi farà sicuramente piacere scoprire che Tado° è uno dei principali brand che permette di gestire il riscaldamento da remoto in maniera non solo smart, ma anche più efficiente, facendovi risparmiare cifre che potrebbero diventare importanti soprattutto durante le giornate più fredde, ovvero quando i termosifoni vengono utilizzati praticamente durante tutto l’arco della giornata.

Per permettere ciò, i dispositivi Tado° ricorrono alla più recente tecnologia, la quale assicura un clima domestico confortevole e salutare in maniera del tutto autonoma, ma potrete comunque decidere voi la temperatura da impostare nelle varie stanze. Abbiamo usato il plurale perché il Kit di base V3+, ovvero quello che abbiamo deciso di proporvi tra le varie combinazioni disponibili, permette di controllare più di una stanza grazie alla presenza di due teste termostatiche. Con una spesa inferiore a 200€, grazie ad uno sconto quasi del 50% valido purtroppo solo oggi, avrete una soluzione degna di nota capace persino di rilevare se le finestre sono aperte e spegnere di conseguenza il termostato per non consumare energia inutilmente.

Insomma, un dispositivo che si prende cura del vostro ambiente senza che voi dobbiate muovere un dito, disponibile in diverse varianti che permettono di scegliere quello che più si adatta alle vostre esigenze, tutte che godono di sconti pazzeschi, ed è per questo motivo che vi suggeriamo caldamente di prendere in considerazione l'acquisto di uno di questi comodi e affidabili termostati e visitare quindi la pagina dedicata per scoprire tutte le proposte.

