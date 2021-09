Prezzi imperdibili sugli accessori gaming Logitech G!

Dopo aver dato un’occhiata a quelle che sono le offerte di questa mattina di Amazon, tutte dedicate ai videogiochi per PS4 e PS5, ora restiamo più o meno in tema, segnalandovi che su Amazon sono appena partite le offerte dedicate ai prodotti da gaming Logitech G, con sconti davvero ottimi, per quanto disponibili su di un numero non così elevato di prodotti.

Poco male, perché si tratta comunque di una gradevole occasione per acquistare prodotti ottimi, venduti a prezzi decisamente molto competitivi, com’è ad esempio il caso del mouse da gaming G502 Hero, articolo ben noto agli appassionati di gaming su PC e che, per l’occasione, è oggi in sconto a 49,99€, anziché i canonici 92,99€! Stiamo parlando di uno sconto di ben 43 euro, praticamente il prezzo di un secondo mouse, per un articolo che al netto di qualche anno sulle spalle, è ancora stabilmente ai vertici delle preferenze di molti giocatori.

Dotato di un design ergonomico semplice ma funzionale, il Logitech G502 HERO è un mouse cablato dalle alte prestazioni, equipaggiato con un sensore ottico che offre un tracciamento di precisione fino a 25.600 DPI! Pensato per adattarsi alle esigenze delle più diverse tipologie di gamer, si propone con ben 11 tasti programmabili, e una rotella dallo scorrimento ultra veloce, per un controllo perfetto in qualsiasi circostanza.

Dotato di un sistema di regolazione del peso semplice ed efficace, permette di aggiungere, grazie all’ausilio di 5 pesi, fino ad un massimo di 18 grammi di peso aggiuntivo, senza tuttavia compromettere il suo stesso bilanciamento. Arricchito dalla tecnologia Lightsync di Logitech, che offre un’illuminazione RGB altamente personalizzabile, il G502 HERO è, in sostanza, un mouse bellissimo da vedere e piacevole da usare, che vi offrirà un controllo pulito e senza smoothing a meno di 50 euro!

Insomma, un vero e proprio affare che, per altro, è comunque solo uno dei vari proposti da Amazon in questa sua nuova tornata promozionale, tant’è che, oltre alla nostra selezione di prodotti qui in calce, vi suggeriamo caldamente di consultare anche l’intera pagina Amazon dedicata agli sconti Logitech G, così che possiate dare uno sguardo anche agli altri prodotti disponibili.

