Prezzi tagliati da Maxi Sport: 50% di sconto su scarpe e non solo!

Come avrete avuto modo di constatare nel corso dei mesi, la nostra verticale dedicata alle offerte tiene molto in considerazione anche il mondo dell’abbigliamento, ed ecco perché vorremmo informarvi ora degli attuali sconti disponibili sul portale Maxi Sport, che decurta i prezzi di numerosi articoli fino al 50%, oltre ad un ulteriore ribasso del 15% direttamente a carrello, un extra sconto che però non viene garantito su tutti i prodotti. Ad ogni modo, fino al 19 maggio avrete modo di aggiornare il vostro guardaroba con articoli di alta qualità con una spesa veramente minima.

Il catalogo offre un vasto assortimento di prodotti della nuova collezione, con alcune delle sneaker e scarpe da ginnastica più richieste come le Nike Air Max 90, vendute a 109,90€ invece dei soliti 139,00€. Parliamo di un modello che riprende lo stile del noto marchio statunitense, aggiornato però con gli ultimi trend, ed ecco perché troviamo una silhouette più lineare che si adatta allo stile casual, pur rimanendo fedele alle origini e quindi al mondo della corsa.

Le Nike Air Max 90 garantiscono quindi un ottimo comfort sia durante gli allenamenti che per l’uso formale, merito del collare imbottito intorno alla caviglia e agli strati esterni strutturati in modo da assicurare il massimo supporto. La calzata ottimale è poi assicurata da un’intersuola in schiuma rigida con suola Waffle, mentre materiali come pelle e mesh traspirante vi permetteranno di rimanere sempre freschi.

Insomma, se siete alla ricerca di articoli dal look contemporaneo e di tendenza, non potete non dare un’occhiata alle offerte di Maxi Sport. Detto ciò, per semplificarvi la ricerca di offerte, abbiamo riportato in calce alcune delle migliori occasioni, consci del fatto che sulla pagina ufficiale ne troverete molte di più, così come sui nostri quattro canali Telegram, rispettivamente dedicati a offerte, hardware & tech, abbigliamento & sport e prodotti cinesi. Se invece siete alla ricerca di codici sconto, potete dare uno sguardo alla nostra pagina dedicata. Buono shopping!

