Prezzo bomba per Amazfit Band 5! Scontata del 42% su Amazon!

Un’offerta davvero imperdibile è appena arrivata su Amazon! Vi segnaliamo, infatti, che sul portale è disponibile, con uno sconto pari al 42%, l’ottima Amazfit Band 5, ovvero l’ultima nata in trmini di smart band da Amazfit, e forse tra i pochissimi articoli a poter seriamente competere con quella che è l’offerta di Xiaomi, le cui Mi Band hanno, di fatto, dato una spinta mostruosa al settore, coniugando economicità e prestazioni.

A questo punto potreste optare semplicemente per l’acquisto dell’originale, ovvero di Mi Band, che pure si difende molto bene in termini di prezzo d’acquisto, tuttavia Amazfit Band 5 può risultare persino migliore e più completa della sua rivale, in quanto oltre a tutte le funzioni che vi aspettereste da questo genere di prodotti, Amazfit Band 5 dispone di una piccola ma significativa marcia in più!

Dunque, oltre a funzioni come orologio, sveglia, timer, mete e, ovviamente il monitoraggio delle attività fisiche, con anche la possibilità di misurare la saturazione dell’ossigeno nel sangue, e persino il monitoraggio delle mestruazioni femminili, Amazfit Band 5 include anche un extra che non c’è su Mi Band, ovvero l’integrazione di Alexa che, grazie alla connessione tra la band ed il telefono, vi permetterà di usufruire dell’assistente vocale di Amazon!

Si tratta, come intuirete, di una funzione che probabilmente non arriverà mai su prodotti come Mi Band, ma che è invece disponibile su Amazfit Band 5 facendo di quest’ultima, una versione “pro” di qualsiasi altra smart band disponibile attualmente sul mercato, giacché grazie ad Alexa il potenziale di questo articolo diviene illimitato!

Il bello è che, di per sé, tutto questo ha un costo ridicolo di appena 43,90€, ma che grazie alla nuova offerta Amazon, scendono addirittura a soli 25,41€, rendendo Amazfit Band 5 uno degli affari più convenienti attualmente sul portale, specie considerando, come detto, le funzioni di base che sono perfettamente in linea con gli ultimi arrivi del mercato.

Un affare, che senza alcun dubbio andrebbe colto al volo, ben chiaro che esso è comunque solo uno dei tanti che il portale ci sta proponendo in questi giorni, ed ecco perché vi suggeriamo caldamente di consultare l’intera proposta di offerte Amazon di oggi, così che possiate dare un’occhiata a tutti i prodotti in sconto. Infine, vi ricordiamo che se siete all’ulteriore ricerca di sconti, non c’è miglior posto dei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

