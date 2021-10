Prezzo da Black Friday per questi auricolari true wireless! Imperdibili!

Se desiderate acquistare un paio di auricolari true wireless, vi segnaliamo che Amazon ha recentemente inaugurato una sorprendente promozione, che permetterà appunto di acquistare un prodotto dalle ottime specifiche tecniche ad un prezzo mai visto prima, al pari del Black Friday. In questo articolo vi sveliamo quali sono le caratteristiche e come acquistarle.

Il prodotto in questione è l’Anker Soundcore Life P3. Stiamo parlando di auricolari che hanno compiuto il loro debutto ufficiale sul mercato da pochissimo tempo, e includono una serie di novità rispetto la passata generazione, a partire dalla cancellazione attiva del rumore. Ebbene, questi auricolari possono debellare il rumore circostante grazie alla sua dotazione di microfoni.

Inoltre, questa funzionalità prevede tre modalità, ciascuna pensata per differenti situazioni quotidiane. Infatti, abilitando una di queste, è possibile ascoltare la musica nei mezzi, in ambienti esterni oppure nelle stanze al chiuso. Invece, per quanto concerne le specifiche tecniche, le Soundcore Life P3 possiedono dei driver compositi da 11 mm personalizzati, che garantiscono buone prestazioni, anche durante la riproduzione dei bassi con la modalità BassUp.

Questi auricolari assicurano anche delle chiamate limpide, grazie alla dotazione di microfoni e un algoritmo esclusivo per eliminare i rumori di fondo. Questi ultimi due escamotage hardware consentono di avere una voce chiara e cristallina durante le chiamate, le chat video, gli streaming live e in molte altre situazioni. E poi, questi piccoli gioielli sono disponibili in varie colorazioni, ma solo quella blu e bianca sono attualmente in sconto.

Originariamente venduti a 79,99€, per pochissimi giorni potrete acquistarle a “soli” 59,99€, grazie ad uno sconto del 25% che ne ha abbattuto il prezzo consigliato di ben 20,00€! Ciò detto, considerando le diverse offerta attive, vi consigliamo caldamente di consultare l’intera pagina di Amazon dedicata alle offerte, così che possiate dare un’occhiata a tutte le promozioni di questa giornata!

Infine, prima di lasciarvi alla nostra piccola selezione, vi ricordiamo di seguirci ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

Offerte ancora disponibili

Altre offerte Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!