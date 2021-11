Prezzo fuori di testa! Questa smart TV Sony da 85″ è scontata di 700€!

Se siete tra i pochi fortunati che hanno abbastanza spazio per avere un televisore di grandi dimensioni, allora questa offerta vi interesserà sicuramente. Raramente, infatti, TV di queste dimensioni e di brand così importanti vengono scontate tanto quanto la protagonista di questa nostra proposta in sconto, ovvero la splendida Sony Bravia KD-85X85JP, una smart TV da ben 85″, che viene proposta tra le offerte di questo Early Black Friday con uno sconto di ben 700€!

Proposta solitamente a poco meno di 2.800 euro, questo TV della serie Bravia è disponibile attualmente a 2.099,00€ con uno sconto del 25%. Stiamo parlando di un televisore con pannello Ultra HD HDR da 85″ che fa della tecnologia Triluminos PRO il suo punto di forza per per riprodurre immagine con colori mozzafiato per un realismo estremo. Grazie al supporto a Google TV potrete godere liberamente di tutti i servizi streaming più importanti come Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Google TV, YouTube e non solo.

Per quanto riguardo l’audio abbiamo a disposizione sia Dolby Vision che Atmos, senza dimenticare X-Balanced Speaker, tecnologia proprietaria Sony che ottimizza la resa acustica per un’esperienza cinematografica casalinga. Ottime anche le prestazioni con i videogiochi grazie al refresh rate fino a 120Hz e al basso input lag.

Se amate i televisori di grandi dimensioni che vi permettono di immergervi nella visione dei contenuti questa è tra le migliori che potete acquistare e grazie allo sconto di 700€ non possiamo che consigliarne l’acquisto.

