Prezzo shock per Galaxy S21 Plus su eBay!

Diverse sono le offerte presenti ma, per ciò che ci riguarda, pensiamo sia impossibile non parlarvi del bellissimo Samsung Galaxy S21 Plus, dal momento che il noto portale di compravendita lo propone a 899,90€ invece di 1.079,00€ in variante da 128GB. Probabilmente, siamo dinanzi alla migliore occasione in termini di prezzo proposto, mai proposta per questo specifico smartphone il che, come capirete, ci spinge a consigliarvi un acquisto istantaneo, pena il termine dei dispositivi in stock. Parliamo infatti di un dispositivo arrivato sul mercato meno di un mese fa, ciò fa sì che questa sia un’occasione assolutamente da non perdere per coloro che vogliono rimanere aggiornati con uno smartphone di ultima generazione, nonché con uno dei modelli migliori in circolazione.

Con un display Dynamic AMOLED 2X, il Samsung Galaxy S21 Plus ha una frequenza di risposta fino a 120 Hz, e permette di registrare video in 8K, risoluzione che persino fotocamere digitali di fascia alta hanno difficoltà a raggiungere. Inoltre, mentre state registrando/guardando il vostro video in altissima definizione, potrete decidere di catturare immagini su di esso per ottenere una galleria di foto da 33MP di alta qualità, utile qualora vogliate salvare uno specifico momento vissuto.

Rimanendo sul tema delle caratteristiche di foto e video, ci è impossibile non citare l’incredibile zoom ibrido 30x, con il quale potrete catturare dettagli anche dalla lunga distanza senza una perdita di qualità tale da rendere inutilizzabile la foto. Con un design quasi del tutto rinnovato, il Samsung Galaxy S21 Plus implementa il nuovo processore proprietario Exynos 2100, il quale riesce finalmente non solo ad eguagliare le prestazioni del concorrente Snapdragon, ma addirittura superarle. Un concentrato di tecnologia senza precedenti, dunque, che oggi potrete comprarlo già ad un prezzo inferiore rispetto a quello di presentazione grazie alle incredibili offerte che eBay mette costantemente a disposizione.

