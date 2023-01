Siete alla ricerca di un nuovo portatile, che sappia accompagnarvi in modo eccellente nelle giornate di studio, lavoro o intrattenimento? In tal caso, uno dei modelli di qualità più elevata in assoluto è il MacBook Air di Apple, che oggi è protagonista di un’offerta imperdibile sul sito di Unieuro.

Il MacBook Air 13″ con Chip M1 è infatti disponibile a soli 899,00€ invece di 1.229,00€; si tratta di un ribasso del 26%, che vi permetterà di risparmiare oltre 300,00€! Inoltre, al momento dell’acquisto avrete modo di scegliere anche l’opzione del pagamento in 3 rate da 299,66€ senza interessi con Klarna, rendendo la promozione ancor più allettante.

Leggero e sottile, il MacBook Air è un notebook d’eccellenza, che riuscirà a svolgere qualsiasi mansione con estrema rapidità. Il chip M1 di Apple ottimizza al massimo il dispositivo, assicurando delle prestazioni 9 volte migliori rispetto ai modelli precedenti e ottimizzando la durata della batteria, per un’autonomia fino a 18 ore.

Che voi decidiate di utilizzare il MacBook Air per studio, per lavoro o per entrambe le cose, avrete fino a 2TB di archiviazione a disposizione per immagazzinare tutti i vostri file in estrema sicurezza. Apple ha infatti incluso delle funzioni per la privacy all’avanguardia, così da proteggere tutti i vostri dati in qualsiasi momento.

Il display retina da 13.3″ vi permetterà di godere di immagini estremamente nitide e ricche di colori brillanti, cosicché possiate guardare film e serie tv con la massima qualità, oltre a sfogliare le foto nella galleria ed effettuare videochiamate in HD. A questo proposito, la webcam del MacBook Air è tra le migliori in assoluto nel campo dei portatili e gode di tecnologie come il rilevamento del volto e il bilanciamento dell’esposizione, che renderanno la vostra tonalità della pelle ancora più naturale.

Infine, come non parlare della Magic Keyboard, la comodissima tastiera integrata nel MacBook Air che, oltre a scrivere con estrema agilità, vi permetterà di fare molto altro. Grazie alle numerose scorciatoie potrete accedere a tantissime funzionalità utili, come chiedere aiuto a Siri, cambiare la lingua di input, trovare documenti, sbloccare il portatile tramite l’impronta digitale e molto altro.

Ciò detto, non ci resta che lasciarvi all’offerta del Macbook Air, rimandandovi alla pagina di Unieuro dedicata al prodotto. Il nostro consiglio è quello di concludere l’acquisto il prima possibile, dato che lo sconto potrebbe terminare a breve, mentre le scorte disponibili rischiano di esaurire ancor prima!

