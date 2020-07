PrezzoForte eBay: prezzi scontati per rinnovare i tuoi elettrodomestici!

eBay ha inaugurato una nuova ed interessante promozione – chiamata semplicemente “PrezzoForte” -, che consente a tutti gli interessati di acquistare elettrodomestici e smart TV a prezzi decisamente contenuti. L’offerta è valida fino al prossimo 26 luglio 2020 e tutti i prodotti sono soggetti ad esaurimento scorte, di conseguenza vi invitiamo ad affrettarvi per non perdere questa grossa opportunità.

Come da tradizione, la lista dei prodotti promozionati è praticamente infinita ma, tra le varie disponibili, vi consigliamo di dare uno sguardo all’LG 32LK6200. Si tratta di una smart TV che vanta un pannello LED da 32 pollici con risoluzione in FullHD, un sintonizzatore completo (DVB-C, DVB-S2 e DVB-T2) e due ottimi altoparlanti con tecnologia DTS. Questo televisore, inoltre, possiede il sistema operativo WebOS, e dunque può connettersi ai maggiori servizi on-demand del momento, come Netflix, Amazon Prime Video e Disney+. Se siete interessati, potete acquistare questa smart TV a soli 209,89 euro.

Per tutti coloro che desiderano una migliore esperienza visiva, consigliamo di acquistare una smart TV della Samsung, in particolare il modello UE43TU7072UXXH. Si tratta dunque di un televisore che si contraddistingue grazie al suo ampio pannello LED da 43 pollici con risoluzione in 4K (vale a dire 3840 x 2160 pixel). Questo prodotto possiede una tecnologia di interpolazione del movimento – “motion smoothing” -, che permette di ridurre sensibilmente i fenomeni di judder e blur delle immagini. Inoltre, il televisore in questione possiede un sintonizzatore completo e due altoparlanti da 20 W con tecnologia Dolby Digital. Tutto questo si traduce in 308,99 euro.

Visto il gran numero di prodotti promozionati, in questo articolo troverete una nostra selezione dei migliori articoli compatibili con “PrezzoForte” di eBay. Ciononostante, vi consigliamo di consultare la lista completa delle offerta, cosicché possiate visionare con i vostri occhi tutte le opportunità concesse dal colosso dell’e-commerce. Infine, prima di lasciarvi ai vostri acquisti, vi invitiamo a seguirci su Telegram per non perdere le offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e ai prodotti cinesi.

N.B.: I prezzi sotto riportati comprendono già lo sconto!

La nostra selezione di prodotti

Offerte ancora disponibili

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!