Prima Infanzia: sconti fino al 48% su seggiolini auto e tanto altro su Amazon!

Dopo averci deliziato con le straordinarie offerte giornaliere, Amazon non ha intenzione di fermarsi. Infatti, il portale statunitense ha recentemente inaugurato una nuova ed interessante iniziativa, che permette di acquistare molteplici prodotti per la Prima Infanzia appartenenti ai migliori brand del mercato, tutti accumunati da sconti che, in alcuni casi, decurtano il prezzo di vendita del 48%.

Tra le innumerevoli proposte di Amazon, uno dei prodotti che riteniamo valga la pena di prendere in considerazione è il seggiolino auto Cybex Silver, attualmente acquistabile a 152,99€ anziché 289,95€, grazie ad uno sconto del -47% che ha abbattuto il prezzo consigliato del produttore di ben 136,96€! Si tratta di un prodotto compatibile con la maggior parte delle auto in circolazione, grazie agli agganci isofix ed è indicato per tutti i bambini con un’età compresa tra i 9 mesi a circa 12 anni.

Le capacità di questo seggiolino sono notevoli, perché può adattarsi a qualsiasi bambino, grazie ad un poggiatesta regolabile in undici posizioni e uno schienale reclinabile in diverse angolazioni con un semplice meccanismo. Inoltre, come abbiamo già specificato, questo prodotto è facile da installare in macchina e tutte le parti in tessuto sono lavabili in lavatrice (massimo 30 gradi).

Come capirete, siamo di fronte ad un’ottima occasione per poter risparmiare qualche decina di euro e, vista il gran numero di offerte, è consigliabile consultare l’intera proposta di Amazon al seguente indirizzo, cosicché possiate valutare le opportunità che meglio si sposano con le vostre esigenze. Infine, prima di lasciarvi alla nostra selezione e ai vostri acquisti, vi consigliamo di seguirci anche su Telegram, ai nostri quattro canali dedicati a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

