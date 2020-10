Prime Day 2020: le migliori offerte per lo smart working

Poche ore e questo Prime Day 2020 sarà concluso, ma ci sono ancora diverse offerte che non vi abbiamo proposto e che meritano ugualmente di essere prese in considerazione, come ad esempio quelle dedicate ai prodotti per lo smart working, tra cui scrivanie, webcam e svariati accessori. Un’iniziativa, quella del colosso dell’e-commerce, alla quale possono accedere solo gli utenti iscritti ad Amazon Prime.

Lo smart working ha preso piede negli ultimi mesi, ma tante persone non erano pronte, a tal punto da non possedere nemmeno alcuni degli strumenti basilari, come ad esempio una webcam. A tal proposito, in mezzo alle numerose offerte, vogliamo segnalarvi la webcam di Aukey, noto brand che realizza prodotti entry-level dall’ottimo rapporto qualità-prezzo. Non a caso, questo modello è una delle webcam più vendute in assoluto e grazie alle offerte Prime Day potete acquistarla a soli 27,89€ invece di 49,99€. Facile da posizionare sul bordo del vostro monitor o portatile, dispone di un sensore di immagine CMOS da 1/3″ con risoluzione 1080p, caratteristiche che la rendono perfetta per le vostre videochiamate, dato che si comporta bene anche in condizioni di scarsa luminosità. Compatibile con Windows, Mac e Android, la webcam di Aukey possiede ovviamente un microfono stereo integrato, che assicura un suono chiaro e naturale, riducendo notevolmente il rumore di fondo. Inoltre, installarla è semplicissimo, dal momento che basta collegare il cavo USB in una porta del PC e avviare il programma di videochiamata.

Gli articoli adatti per lo smart working sono piuttosto numerosi, quindi suggeriamo di visitare la pagina dedicata per scoprire tutte le proposte del Prime Day. Infine, vi ricordiamo sempre di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram, così da poter monitorare le migliori offerte del Prime Day in tempo reale e dedicate alla tecnologia, all’hardware, agli smartphone ed ai prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei.

