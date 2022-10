Il Prime Day di ottobre è ufficialmente iniziato e, come ci ha ormai abituato fin dalle prime edizioni, gli sconti riguardano ogni categoria merceologica, per un totale di circa un milione di articoli scontati. Come potreste aver già notato nel nostro articolo principale pubblicato a mezzanotte, molti prodotti vengono proposti a prezzi mai così bassi rendendo, di fatto, questo evento di scontistica uno dei più convenienti dell’anno.

Offerte strepitose, a cui però, come da tradizione per il portale, possono accedere solo gli abbonati ad Amazon Prime, ed ecco perché vi ricordiamo di iscrivervi al servizio qualora non l’abbiate ancora fatto, poiché è l’unico modo per acquistare i prodotti al miglior prezzo. Il portale propone, al costo di pochi euro, anche il pieno mensile, perfetto per chi vuole approfittare dei vantaggi del servizio solo in occasioni speciali come queste. Per i nuovi utenti è persino gratuito per i primi 30 giorni. Ciò detto, di seguito abbiamo riportato 5 prodotti di ottima qualità che, grazie alle offerte di queste ore, possono essere acquistati a meno di 20€.

Mouse per ufficio Trust Verto

Proposto a soli 16,99€, il mouse Trust Verto è una di quelle offerte che non si dovrebbe lasciare per strada, in particolar modo se si è in cerca di prodotti dall’ottimo rapporto qualità/prezzo. Con la sua forma verticale, studiata per garantire la massima comodità durante l’uso, Trust Verto è un mouse wireless indicato per l’ufficio, adatto sia per PC desktop che portatili. Ovviamente è Plug & Play e dispone di 6 tasti integrati, di cui 2 laterali, dove è presente anche una striscia a LED. Un mouse che punta tutto sull’ergonomia, e ora lo fa a un prezzo praticamente irrisorio.

VEDI SU AMAZON

Borsa termica Vogshow

Se siete soliti mangiare fuori casa portando con voi il pranzo già pronto, l’offerta su questa borsa termica potrebbe interessarvi, in quanto acquistabile a soli 18,69€. Come detto, è perfetta per conservare il cibo se lo si vuole portare con sé a scuola, in ufficio o al picnic, poiché la parte interna è realizzata con fodera EPE spessa 6 mm, che assicura un eccellente isolamento termico. Materiali di buona qualità riguardano anche la parte esterna della borsa, dove spicca il resistente tessuto oxford. La capienza è di 9 litri, occupati dall’unico grande scomparto, anche se vale la pena citare la possibilità di riporre chiavi, tovaglioli e snack nella tasca posteriore laterale, che vanta una chiusura in velcro.

VEDI SU AMAZON

Caricatore USB-C 65W

Se cercate un caricabatterie in grado di ricaricare anche un notebook, allora non potete perdervi l’offerta che Amazon sta dedicando in queste ore alla soluzione a marchio Imuto che, per soli 18,02€, vi farà acquistare un caricabatteria da 65W. La potenza non è l’unico punto forte di questo modello, poiché vi permette anche di ricaricare i dispositivi a una velocità inferiore, cosicché possiate salvaguardare la vita della batteria. Per fare ciò, questo caricatore dispone di 2 porte, una da 65W e un’altra da 18W, entrambe utilizzabili contemporaneamente. Le dimensioni compatte, mediamente più piccole di un caricatore per notebook, lo rendono poi ancora più interessante.

VEDI SU AMAZON

Walkie Talkie

Se siete alla ricerca di un giocattolo per le vostre ragazze, potreste prendere in considerazione questo set di 2 Walkie Talkie, la cui colorazione rosa fa sì che siano perfetti per le femminucce. Ideali dai 3 ai 12 anni, ogni Walkie Talkie pesa solo 90 grammi e il design ergonomico fa sì che anche i più piccoli possano impugnarli comodamente. Nonostante sia un prodotto pensato per i più giovani, sono tante le funzioni e gli effetti sonori integrati, riproducibili schiacciando uno dei tasti situati frontalmente, dove è presente anche l’immancabile tasto Push-to-Talk, ossia quello che vi consentirà di parlare a distanza. A tal riguardo, questi Walkie Talkie garantiscono un segnale costante a lungo raggio, permettendovi di rimanere in contatto con i vostri amici o con la famiglia mentre siete fuori a giocare.

VEDI SU AMAZON

Auricolari true wireless Bowost

Se volete approfittare delle offerte Prime per acquistare un buon paio di auricolari true wireless, vi proponiamo questo modello prodotto dal brand emergente Bowost. Il prezzo originale di circa 30€ viene diminuito a soli 19,39€, a seguito di uno sconto del 35% che, ovviamente, rimarrà attivo solo per i prossimi due giorni. Parliamo di auricolari moderni, con custodia a contrasto, sulla quale è presente un display che indica lo stato dell’autonomia, cosicché possiate controllare a colpo d’occhio la percentuale rimanente. Il Bluetooth 5.2 garantisce un segnale stabile, oltre a riprodurre l’audio a una qualità più che discreta, soprattutto se paragonata al prezzo. Il produttore dichiara un’autonomia di 40 ore e, a questa, si aggiunge la certificazione IPX7.

VEDI SU AMAZON

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!