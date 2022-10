Il Prime Day di ottobre è finalmente partito e, come avrete visto, già dalla mezzanotte di oggi abbiamo cominciato a snocciolare per voi le prime offerte, proponendovi solo il meglio del meglio dalle più disparate categorie merceologiche, con sconti capace di ribassare ad un prezzo conveniente anche i prodotti più ambiti e costosi.

In questo marasma di offerte, ovviamente, non potevano poi mancare anche gli sconti che Amazon sta dedicando ai suoi prodotti Amazon Echo, ovvero quegli articoli tech, pensati per un uso smart o per il controllo domotico, che integrano al proprio interno le infinite funzioni offerte dall’assistente vocale Amazon Alexa.

Le proposte, credeteci, sono davvero tantissime, con ampio spazio dedicato anche a prodotti come Kindle e Fire TV anche se, a nostro dire, poche cose meriterebbero la vostra attenzione al pari dello splendido Amazon Echo Show 5 che, scontatissimo grazie al Prime Day, è oggi acquistabile ad appena 34,99€, con uno sconto del 59% rispetto al prezzo originale di 84,99€!

Si tratta di un prezzo davvero imperdibile, tra i più bassi mai proposti per questo specifico prodotto che, come saprete, oltre a vantare i pregi del supporto di Alexa, include anche uno splendido schermo touch in alta definizione da 5″, con cui non solo interagire, ma anche ottimo qualora si vogliano visualizzare foto o video, si vogliano consultare notizie o, magari, effettuare videochiamate, grazie anche alla pratica e nitida fotocamera frontale da 2MP.

Come se non bastasse, Echo Show 5 è anche un eccellente smart HUB per la propria rete domotica, probabilmente uno dei migliori considerando non solo la bellezza e sobrietà del suo design, ma anche e soprattutto il suo schermo che, proprio in combutta con le funzioni di Alexa e del supporto al suo ecosistema, vi permetterà di controllare praticamente ogni prodotto smart compatibile, come luci, termostati, condizionatori, aspirapolvere robot e persino campanelli per la porta che, se dotati di telecamera, potranno mostrarvi le immagini in tempo reale, direttamente sullo schermo di Echo Show!

Qualora, poi, Echo Show non facesse per voi o se, semplicemente, non sentiste il bisogno di un prodotto con schermo, allora c’è un altro suggerimento che val la pena considerare, ovvero l’ancora ottimo Echo Dot di terza generazione che, complici le medesime offerte Prime Day, è oggi svenduto al prezzo di appena 17,99€, contro i 49,99€ del suo costo originale.

Indubbiamente si tratta di un dispositivo che, ormai, ha qualche annetto sulle spalle ma che, venduto ad un prezzo così basso, ha indubbiamente senso acquistare, e che anzi è davvero la prima scelta per chiunque non sia ancora entrato nel mondo di Alexa e desideri “fare un tentativo”.

A meno di 18 euro, infatti, vi porterete a casa uno speaker intelligente compatto e funzionale, dal prezzo conveniente ma dalle funzioni illimitate, a dir poco ottimo non solo per l’ascolto della musica, ma anche per controllare la propria rete domotica.

Se si escludono le evoluzioni delle ultime incarnazioni di Echo Dot, che hanno sì aggiunto un po’ di potenza audio, e ne hanno rivisto totalmente il design, Echo Dot 3 si comporta ancora molto bene, proponendosi non solo come uno speaker piacevole da sentire, ma anche sfizioso con cui interagire.

Note, liste della spesa, promemoria, impegni sul calendario, musica, podcast, notizie: la lista delle funzioni di Echo Dot 3 è davvero immensa, il che lo rende un prodotto non solo sfizioso, ma anche molto versatile che, considerando i suoi attuali 18 euro, può facilmente stuzzicare anche chi era rimasto immune al fascino della sua uscita originale.

Ciò detto, vi ricordiamo che, per quanto riguarda le offerte di questi Amazon Prime Days, per usufruire delle offerte occorrerà essere iscritti al servizio in abbonamento Amazon Prime, senza il quale non potrete accedere agli ottimi sconti del portale! Per questo, vi suggeriamo caldamente di recarvi subito alla pagina d’iscrizione, anche considerando che i primi 30 giorni di servizio sono completamente gratuiti per tutti i nuovi clienti!

In chiusura, giacché le offerte sui dispositivi Amazon Echo (e non solo) sono davvero numerose, vi suggeriamo caldamente di dare un’occhiata all’intera pagina Amazon dedicata agli sconti, con l’invito ad effettuare quanto prima i vostri acquisti, così che possiate accaparrarvi i vostri prodotti preferiti prima che essi vadano out of stock.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Dispositivi Amazon in sconto per il Prime Day

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!