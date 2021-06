Prime Day: i 10 prodotti più acquistati dai nostri lettori

Uno degli eventi più importanti dell’anno dello shopping sfrenato, il Prime Day 2021 di Amazon, è finito ufficialmente! Il portale statunitense ha proposto un numero quasi spropositato di articoli in forte sconto, appartenenti alle categorie più disparate, dall’abbigliamento ai videogiochi, passando per domotica, elettrodomestici e tecnologia di ogni genere. La copertura dell’evento dunque si è conclusa, ma in questo articolo vogliamo tirare le somme, proponendovi i dieci prodotti più acquistati da voi, il nostro caro pubblico.

Abbiamo creato deliberatamente una lista del genere per conoscere – in maniera approfondita, secondo i dati del nostro piccolo campione – le abitudini di acquisto del nostro paese. Infatti, questo piccolo esperimento mostra che occasioni del genere sono l’ideale per recuperare prodotti di uso quotidiano, come confezioni di capsule di caffè, oppure articoli per rendere “intelligenti” altri elettrodomestici presenti nella propria abitazione.

Non a caso, al primo posto della nostra particolare classifica troviamo il Fire TV Stick 4K, un prodotto che permette non solo di consultare i migliori contenuti multimediali provenienti dai maggiori servizi on-demand direttamente sul proprio televisore, ma anche di accedere a tutti i vantaggi legati ai comandi vocali offerti da Amazon Alexa, per poter gestire tutti i dispositivi abilitati dal salotto.

Il secondo posto ci ha sorpresi perché è occupato da una promozione – ormai terminata – che consentiva ai primi 24.000 clienti di Amazon Prime di ricevere un codice sconto da 6,00€ dopo una ricarica di 50,00€ al proprio account. Una sorpresa che permette di tracciare un ulteriore puntino sulle abitudini dei consumatori, e della loro capacità di accumulare coupon prima di effettuare un acquisto.

Tra le curiosità, invece, troviamo lo smartphone OnePlus Nord che, sebbene abbia quasi compiuto un anno dalla sua commercializzazione, rimane uno dei più gettonati del mercato, grazie ad un sistema operativo reattivo ed efficace. Restando nel campo delle curiosità, il nostro pubblico di appassionati non solo hardware ha avuto modo di acquistare l’edizione leggendaria del gioco da tavolo Tre Draghi al Buio, a testimonianza del fatto che ci sono anche tante altre belle passioni.

Ciò detto, senza divagare ulteriormente, vi proponiamo di seguito la classifica dei dieci prodotti più acquistati dai nostri lettori. Alcune delle proposte sono ancora in sconto, quindi vi consigliamo di consultare ogni singola pagina e, qualora non foste riusciti a fare shopping nei giorni passati, di scegliere il prodotto che meglio si addice alle vostre esigenze. Infine, prima di lasciarvi, vi consigliamo di seguirci su Telegram, ai nostri quattro canali dedicati a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi.

I prodotti più acquistati dai nostri lettori

I più acquistati in assoluto

Curiosità

Smartphone più venduto : OnePlus NORD

: OnePlus NORD Gioco da tavolo più gettonato: Tre Draghi al Buio, Edizione Leggendaria

Offerte ancora disponibili

