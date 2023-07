Mancano ancora solo poche ore alla fine del Prime Day 2023, che anche quest’anno sta deliziando i clienti Amazon Prime con tantissime offerte su diverse tipologie di prodotti. Fra questi, non potevano certo mancare i meravigliosi set LEGO, amatissimi da appassionati di ogni età. Stimolano la creatività, l’intelligenza spaziale e sono un passatempo rilassante e appagante: la soddisfazione nel vedere la propria opera ultimata è sempre una gioia immensa! Gioia che può solo aumentare, quando assemblate un set ispirato a una serie o a un film di cui siete fan sfegatati!

Per tutti appassionati di costruzioni alla ricerca del set perfetto da assemblare da soli o in compagnia, o magari da acquistare come originale idea regalo, abbiamo raccolto in questo articolo le migliori offerte di Amazon per il Prime Day 2023 sui set LEGO. Trattandosi di offerte limitate vi consigliamo di effettuare il vostro acquisto prima che la promo o le scorte terminino. Vi ricordiamo poi che per usufruire di questi sconti speciali serve avere un abbonamento ad Amazon Prime.

Fra i set LEGO più belli spicca certamente la meravigliosa riproduzione di ECTO-1, l’iconica automobile dei Ghostbusters. Il set è composto da 2352 e include lo sterzo funzionante, uno zainetto protonico, trappole per acchiappare i fantasmi e perfino la postazione del mitragliere, proprio come nella ECTO-1 del film! I fan degli Acchiappafantasmi possono acquistarla al prezzo bomba di soli 178,70€.

Per gli appassionati di comics proponiamo l’imponente Guanto dell’Infinito di Thanos. Realizzato con mattoncini dorati e tempestato dalle coloratissime Gemme dell’Infinito, una volta assemblato vi permetterà di disporre le dita nelle pose che preferite, incluso il letale schiocco! Solo per oggi, lo trovate su Amazon ad appena 59,19€.

Infine, vi invitiamo ad effettuare i vostri acquisti il prima possibile, poiché le richieste saranno di certo elevatissime e le scorte potrebbero esaurirsi presto. Vi consigliamo poi di continuare a tenere d’occhio il nostro portale, poiché segnaleremo le migliori offerte del Prime Day 2023.

Prime Day: le migliori offerte sui set LEGO

