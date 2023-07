Se questa mattina avevate intenzione di approfittare delle straordinarie offerte del Prime Day 2023, ma il lavoro ha preso il sopravvento, non preoccupatevi! Ecco per voi una selezione delle migliori offerte ancora disponibili su Amazon. Sebbene potrebbero rimanere attive anche domani, è consigliabile agire tempestivamente considerando la velocità con cui certi prodotti sono andati esauriti in questo primo e penultimo giro di boa.

Abbiamo scelto un prodotto da ogni categoria, o almeno dalle categorie che pensiamo possano interessare i lettori di Tom’s Hardware. Troverete quindi offerte eccezionali su robot aspirapolvere, smartphone, droni e cuffie. Continuate a leggere per scoprire le offerte che avreste voluto cogliere già questa mattina, ricordando che è necessario essere abbonati ad Amazon Prime per poterne usufruire.

Sebbene riporteremo tutti i prodotti in calce con i relativi link e prezzi, vogliamo anticiparvi che una delle migliori offerte riguarda le cuffie Bose Quietcomfort 45, tra le migliori della loro categoria, con un’ottima cancellazione del rumore e audio ad alta fedeltà. Il prezzo è incredibile, poiché parliamo di un risparmio di quasi 60 euro rispetto allo sconto più conveniente degli ultimi 30 mesi, che si traduce in una una spesa di soli 172,89€.

Grazie all’architettura acustica TriPort, queste cuffie offrono, come detto, un suono ricco, profondo e coinvolgente. L’Active EQ con ottimizzazione in base al volume garantisce prestazioni audio bilanciate in ogni situazione, che si traducono in bassi potenti anche a volume ridotto e una nitidezza impeccabile ad alto volume.

Bose QuietComfort 45 sono poi cuffie Bluetooth progettate per il massimo comfort. Realizzate in morbida pelle sintetica e nylon resistente agli urti, si adattano perfettamente alle orecchie, esercitando una pressione minima, al punto che potrete indossarle tutto il giorno senza alcun fastidio.

Detto ciò, vi invitiamo a visitare le pagine dei singoli prodotti per ulteriori informazioni. Ribadiamo l’importanza di approfittare di questi sconti, poiché durante il Prime Day l’elevata domanda può far esaurire rapidamente le scorte disponibili.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Prime Day: le offerte imperdibili dell’11 luglio

