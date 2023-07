Ormai ci siamo, l’evento più importante del mese, nonché tra i più popolari dell’anno, sta per giungere al termine. Coloro che ancora non hanno approfittato delle offerte del Prime Day 2023 dovrebbero quindi agire subito, poiché queste incredibili offerte difficilmente verranno riproposte a breve.

Di seguito, riporteremo alcune delle migliori occasioni ancora disponibili in queste ultime ore, fortunatamente ancora numerose. Abbiamo selezionato prodotti di diverse categorie per soddisfare una varietà di esigenze. Ricordate sempre che è necessario essere abbonati ad Amazon Prime per poter usufruire di questi sconti. Se non avete mai attivato un abbonamento, potete farlo gratuitamente per i primi 30 giorni.

Come avrete notato, nel secondo e ultimo giorno di offerte dedicate al Prime Day, molti prezzi sono scesi rispetto a ieri, offrendo ai consumatori la possibilità di fare affari ancora migliori. Tra questi, spicca il monitor 4K Samsung HRM UR55 che, incredibilmente, è disponibile al prezzo di soli 209,90€, un’offerta senza precedenti per questo modello.

Grazie alla risoluzione 4K e al pannello IPS, questo monitor offre un’esperienza visiva straordinaria con colori vividi e angoli di visualizzazione ampi. Il formato 16:9 e la tecnologia HDR10 consentono di godere di un contrasto elevato e di dettagli realistici, donando vita alle immagini e video. Il refresh rate di 60Hz e il tempo di risposta di 4 ms non saranno il massimo per i videogiocatori più esigenti, ma sufficienti per godersi un’esperienza di gioco senza ritardi di input evidenti.

Samsung HRM UR55 dispone anche di diverse opzioni di connettività, tra cui una porta HDMI e una porta DisplayPort, che consentono di collegare facilmente dispositivi esterni come computer, console di gioco e lettori multimediali. A poco più di 200 euro, è senza dubbio tra i migliori monitor per PC con risoluzione 4K acquistabile in queste ore.

Detto ciò, vi invitiamo a visitare le pagine dei singoli prodotti per ulteriori informazioni. Ribadiamo l’importanza di approfittare di questi sconti, poiché durante il Prime Day l’elevata domanda può far esaurire rapidamente le scorte disponibili.

Prime Day: le offerte imperdibili del 12 luglio

