Come era pronosticabile, il Prime Day sta facendo faville e continuerà a farle fino a domani 13 luglio per coloro che hanno attiva l’iscrizione a Prime. Anche questa edizione ha coinvolto numerose categorie merceologiche e i prodotti più in voga, proponendoli a prezzi mai così vantaggiosi. Tra questi ci sono anche i barbecue, che vengono proposti mediamente al 20% e 30% in meno rispetto al prezzo ufficiale.

Abbiamo quindi cercato e selezionato i più interessanti, nonché quelli che godono dello sconto maggiore in occasione di questo evento annuale. Le proposte includono barbecue a gas, a carbonella e via discorrendo, quindi avrete modo di risparmiare cifre importanti a prescindere da quale sia la vostra tipologia di barbecue preferita. Ribadiamo che queste offerte sono a tempo limitato e le più vantaggiose sono solite terminare prima, pertanto vi invitiamo a scoprire subito lo sconto applicato da Amazon sui modelli da noi riportati in calce.

Campingaz Adelaide 3 Woody Grill

Partiamo col Campingaz Adelaide 3 Woody Grill, uno dei barbecue a gas più popolari e affidabili in circolazione che, in occasione del Prime Day, potrete acquistare a meno di 200 euro. Questo modello dispone di 3 bruciatori per una potenza massima di 14 kW, oltre a due tavolini laterali utili per appoggiare gli alimenti o gli accessori, cosicché possiate avere quest’ultimi sempre a portata di mano. La struttura del barbecue è completamente in legno di acacia, materiale che dona al prodotto un aspetto elegante, fattore importante per chi è solito porre attenzione anche allo stile. Facile da trasportare grazie alla presenza di due ruote bloccabili, il Campingaz Adelaide 3 Woody Grill è un barbecue a gas capace di soddisfare le esigenze di chi ama la cucina all’aperto e ora lo si potrà acquistare a un prezzo molto competitivo grazie alle offerte Amazon.

VEDI SU AMAZON

Char-Broil Convective Series 640 B XL

Se cercate un barbecue a gas ancora più elegante e con finiture in nero, il Char-Broil Convective Series 640 B XL è senza dubbio il più interessante tra quelli attualmente in offerta su Amazon. Lo sconto del 26% vi permetterà di acquistarlo a poco più di 500 euro, con un risparmio netto di quasi 200 euro sul prezzo originale. A differenza del precedente modello, questo è molto più grande e dispone di ben 7 bruciatori, di cui uno situato sotto al tavolino laterale. Si tratta quindi di una soluzione ideale per chi intende organizzare grigliate per un elevato numero di persone, dando risalto, come detto, anche al design. Le griglie sono rivestite in ghisa, il che significa che il barbecue saprà accumulare più calore e cuocere gli alimenti in maniera impeccabile.

VEDI SU AMAZON

Char-Broil Advantage Series 445S

Un’altra proposta che vale la pena prendere in considerazione da chi necessita di organizzare grigliate all’aperto durante questa estate è il Char-Broil Advantage Series 445S, un barbecue a gas leggermente meno raffinato rispetto a quello precedente, ma pur sempre capace di garantire una cottura ottimale degli alimenti, oltre a offrire comodità durante l’uso. Su questo modello ci sono quattro bruciatori centrali, mentre un quinto è presente in uno dei due tavolini laterali, che fungono come base d’appoggio per piatti e accessori vari. Il barbecue è caratterizzato da un design elegante, lavorato tra l’altro con materiali ad alta qualità, che gli permettono di contraddistinguersi da tante altre soluzioni a prezzo simile. I clienti Prime avranno la possibilità di acquistarlo a poco più di 400€, grazie a uno sconto del 33%.

VEDI SU AMAZON

Char-Broil Advantage Series 345S

Prendete il barbecue precedente, toglieteci un bruciatore ed ecco che avrete il Char-Broil Advantage Series 345S. Durante il Prime Day, il prezzo di questo modello sarà inferiore ai 400 euro, ed è un’ottima soluzione per chi è solito organizzare sì numerose grigliate, ma non per un numero elevato di persone. Essendo basato sul barbecue precedente, vale lo stesso discorso fatto pocanzi, il che ci invoglia a consigliarlo a chi cerca un barbecue moderno, resistente e ben curato.

VEDI SU AMAZON

Weber Classic Kettle

Se siete alla ricerca di un modello a carbonella, il Prime Day vi permetterà di acquistare un altro barbecue molto apprezzato. Stiamo parlando del Weber Classic Kettle che, a differenza dei precedenti, si propone come la miglior alternativa per chi preferisce una soluzione compatta, la cui alimentazione avviene manualmente tramite l’utilizzo di carbone. Tante persone preferiscono questa tipologia di cottura, dal momento che garantisce i migliori risultati, con il tipico sapore di affumicato.

VEDI SU AMAZON

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!