Se siete alla ricerca di un prodotto che sappia guidarvi e supportarvi in ogni fase della pulizia domestica, il Prime Day autunnale vi permetterà di acquistare, per la prima volta in assoluto, alcuni degli ultimi aspirapolvere a marchio Tineco a prezzi scontati. Occasioni uniche, su dei prodotti che nel corso degli ultimi anni hanno raggiunto un rapporto costo qualità invidiabile, tanto che ne stiamo valutando l’inserimento nella nostra guida delle migliori scope elettriche senza fili.

I modelli scontati da Tineco in occasione di questo secondo Prime Day sono 3: il Floor One S3, il Floor One S5 e il Pire One S15 Pet. I primi due lavano anche il pavimento, oltre ad aspirare lo sporco su qualsiasi tipo di superficie, mentre il terzo è un aspirapolvere senza fili, capace di differenziarsi dalla massa per le sue prestazioni e i sensori di ultima generazione. Il prezzo di quest’ultimo è di 499,00€, ma durante questi due giorni di offerte potete acquistarlo a 419,00€, a seguito di uno sconto del 16%, non male considerando che è la prima volta che va in sconto.

Il Pire One S15 Pet, così come l’ultima gamma prodotti del brand, vanta il nuovo sensore smart iLoop, capace di regolare in maniera intelligente la potenza di aspirazione in base alla quantità di sporco presente sul pavimento. Questo va a tutto vantaggio dell’efficienza, che si traduce in un’autonomia decisamente migliore rispetto ai modelli Tineco della precedente generazione. Con il nuovo sensore proprietario, il produttore stima una durata della batteria 4 volte superiore, consentendovi di pulire con una singola carica ambienti fino a 130 m².

Con la nuova tecnologia di anti-groviglio, la spazzola intrappola ora capelli e peli senza avvolgerli, quindi non si verranno a creare le fastidiose matasse, mantenendo la potenza aspirante sempre ottimale, preservata anche dalla tecnologia PureCyclone, che separa la polvere raccolta dall’aria pulita.

Il Pire One S15 Pet vanta poi una base di ricarica rivoluzionaria, studiata per evitare di forare la parete. Potrete quindi ricaricare l’aspirapolvere in diversi punti della casa, posizionando la base vicino alla presa elettrica a voi più comoda. Non manca infine uno schermo a LED, utile per tenere d’occhio lo stato dell’elettrodomestico, dei fari a led sulla spazzola, per vedere lo sporco nascosto, e persino un’integrazione con l’app dedicata per smartphone, per tenere traccia della pulizia raccolta. Insomma, un aspirapolvere completo e intelligente, pronto a tornare al suo prezzo pieno dopo che si sarà concluso il Prime Day.

Ciò detto, non ci resta che riportarvi in calce gli sconti rilasciati da Tineco per questi due giorni pieni di offerte, con l’invito di approfittarne subito, visto che si tratta di prodotti arrivati da poco sul mercato e che quindi torneranno forse rapidamente al loro prezzo pieno.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Le offerte Tineco del Prime Day

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!