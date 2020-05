Processore AMD Ryzen 5 3400G in forte sconto su Amazon!

Se siete alla ricerca di un buon processore entry level che vi permetta di giocare a gran parte dei titoli presenti sul mercato, allora questa potrebbe essere l’occasione che stavate aspettando! Vi segnaliamo infatti che su Amazon, fino ad esaurimento scorte, è disponibile un’ottima occasione in sconto per il processore AMD Ryzen 5 3400G. Generalmente venduto a 218,97€, grazie ad Amazon può essere vostro ad appena 172,89€, scendendo dunque al di sotto della soglia psicologica dei 200 euro minimi necessari per l’acquisto.

dotato di 4 core e 8 thread e in grado di raggiungere una frequenza massima di 4,2GHz, caratteristiche che gli permettono di affrontare bene i compiti più disparati. Grazie alla grafica integrata Radeon RX Vega 11 può essere utilizzato senza una scheda video discreta, peculiarità che lo rende ottimo per diverse configurazioni: un potente media center da tenere collegato alla TV in salotto oppure una configurazione gaming senza pretese che costi il meno possibile, ma che permetta comunque di potersi divertire senza troppi problemi. Insomma, non il top del mercato, ma comunque un ottimo prodotto che, salvo esaurimento scorte, potrà essere vostro a soli 172,89€! Meglio approfittarne subito!