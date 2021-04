Prodotti Apple a prezzi bassi per il tutto il weekend su Mediaworld!

Dopo avervi segnalato le principali offerte della mattinata, vi informiamo che Mediaworld ha voluto attivare una delle sue promozioni a tempo limitato e lo ha fatto selezionando una serie di prodotti Apple, proponendoli a prezzi più bassi rispetto al solito fino alla domenica del 2 maggio. Un’ottima occasione, quindi, per aggiungere un nuovo dispositivo al vostro ecosistema Apple o, semplicemente, avvicinarsi per la prima volta al mondo della mela morsicata, acquistando uno smartphone, tablet, PC o un accessorio.

I prodotti in offerta a marchio Apple sono tanti, ma vogliamo segnalarvi le bellissime cuffie Beats Studio3 Wireless, proposte a soli 199,99€ invece di 349,00€. Come saprete, Beats è un marchio specializzato nel settore relativo all’audio, oggi di proprietà di Apple, e realizza alcune delle migliori soluzioni in termini di auricolari e cuffie, la cui qualità ha spinto Apple ad acquistare l’intera società, inserendola nei propri progetti e sfruttare l’esperienza di Beats per realizzare prodotti che potessero raggiungere un livello di qualità ancora più alto.

Grazie a questa unione, è stato possibile realizzare cuffie come le Beats Studio3 Wireless, un modello a padiglione chiuso la cui qualità si avvicina a quella tanto ambita dagli audiofili, che cercano un suono chiaro, equilibrato e capace di riprodurre tutte le frequenze percepibili dall’orecchio umano in modo naturale. Per ottenere ciò, l’azienda si è affidata al chip proprietario Apple W1 che, oltre ad offrire un controllo acustico all’avanguardia, vi permetterà di collegare le cuffie beneficiando delle ultime tecnologie wireless, che godono di un raggio d’azione molto ampio.

Non manca comunque la possibilità di utilizzarle tramite cavo e vale la pena segnalare l’autonomia di ben 22 ore, che raggiunge le 40 qualora disattiviate la cancellazione del rumore. Essendo basate su un chip Apple, potrete comandarle anche tramite Siri, effettuando chiamate, controllare il volume e la riproduzione auto.

Offerte, quindi, che dovrebbero interessare sia i fan di Apple sia coloro che intendono portarsi a casa alcuni dei migliori prodotti del mercato a prezzi scontati. Come detto, le offerte sono numerose, motivo per cui consigliamo di visitare la pagina dedicata per scoprire tutte le occasioni del portale. Infine, prima di lanciarvi all’acquisto del vostro prossimo articolo, ricordate di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram, rispettivamente dedicati a offerte, hardware & tech, abbigliamento e sport e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

