Prodotti Apple a prezzi fuori di testa nelle nuove offerte Mediaworld!

Dopo aver scontato numerosi articoli nelle offerte giornaliere del “Solo per oggi”, vi segnaliamo un’altra iniziativa di Mediaworld che coinvolge i migliori prodotti di Apple, sia quelli di vecchia che quelli di nuova generazione, con la possibilità di acquistarli in un unica soluzione oppure mediante un comodo finanziamento. Attenzione però, questa nuova promo durerà fino al prossimo 13 giugno, quindi vi consigliamo di affrettarvi!

Come da tradizione per Mediaworld, questa iniziativa include tantissimi prodotti autorevoli e di spessore tuttavia, tra le varie offerte, vogliamo consigliarvi di dare uno sguardo a quella dedicata al tablet Apple iPad Air da 10.9”, che attualmente è acquistabile a 599,00€ al posto di 669,00€, grazie ad uno sconto di ben 70€ dal prezzo di listino.

Questo dispositivo monta un processore Apple chip A14 Bionic, con il quale è possibile avere tutta la potenza che occorre per riprodurre le applicazioni moderne, dalle app social a quelle professionali. Aggiungendo la Apple Pencil di seconda generazione (non inclusa nella confezione) è possibile anche dipingere e disegnare con pennelli, sfruttando anche le ombreggiature e le sfumature. E poi, con il suo display da 10,9 pollici con una risoluzione custom di 2360 x 1640 pixel rappresenta il compagno ideale per tutti gli appassionati di film e serie televisive.

Il modello suggerito, sebbene non avesse un grande quantitativo di spazio d’archiviazione (solo 64 GB) e la connettività LTE, saprà comunque regalarvi grosse soddisfazioni. L’iPad Air, infatti, è dispositivo versatile che permette di compiere diversi compiti e, con una Smart Keyboard Folio, consente di prendere appunti oppure scrivere in assoluta tranquillità. L’autonomia è di ottimo livello, stando a quanto dichiarato dal produttore.

Insomma, come specificato, si tratta di una promozione da non sottovalutare, perché ad un prezzo così interessante è davvero difficile non mettere le mani al portafogli. Ciò detto, l’iPad in questione non è l’unico prodotto dell’Apple World di Mediaworld, motivo per cui vi consigliamo di consultare la pagina ufficiale della promo al seguente indirizzo, per rintracciare il vostro dispositivo che si adatti meglio alle vostre esigenze.

