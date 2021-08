Prodotti Creative | Le migliori offerte Amazon

Dopo avervi proposto le ottime offerte che Amazon sta riservando ai massaggiatori e misuratori breuer, vi proponiamo ora una nuova carrellata di quelle che sono le migliori proposte in sconto (sempre su Amazon) sui vari prodotti del brand Creative.

La selezione sarà particolarmente vasta, ma tra i vari prodotti presenti nella pagina del colosso dell’e-commerce, vi segnaliamo le ottime cuffie Creative SXFI Gamer, ora disponibili al nuovo prezzo di 79,99€ anziché di 109,99€, a seguito di uno sconto del 27% che vi permetterà di risparmiare 30€.

Con il suo esclusivo design acustico e il filtro pop integrato, il Commander Mic su SXFI GAMER offre una chiarezza eccezionale paragonabile a molti microfoni professionali. Le sue capacità sono ulteriormente potenziate dalla più recente tecnologia SXFI inPerson, che gli consente di distinguere in modo intelligente tra voce umana e rumore ambientale. Meticolosamente realizzato e ingegnerizzato, il cavo è rinforzato in Kevlar ed è avvolto in uno scudo di alluminio e rame per garantire la massima resistenza, e infine in treccia di nylon per ottenere la massima flessibilità. Il risultato è eccezionale, con un’incredibile resistenza alla trazione, pur mantenendo una struttura ultraleggera.

Queste incredibili cuffie sono dotate di driver da 50 mm ad alte prestazioni accompagnati da Super X-Fi, in grado di offrire la combinazione perfetta di effetti cinematografici e dettagli acustici precisi, facendovi immergere completamente nel gaming, con un feedback senza precedenti! E con i comodissimi cuscinetti in foam, potrete avere il massimo del comfort, persino dopo un’ora di gioco. Ma non finisce qui, perché la cuffia SXFI GAMER vi permetterà di impostare il colore del LED sui padiglioni auricolari in base alle vostre preferenze! Non dovrete fare altro che collegare le cuffie al software SXFI Control per customizzarle con uno dei 16,7 milioni di colori disponibili. Qualora foste indecisi sul colore, potrete usufruire della modalità Rainbow Pulse per indossarli tutti in una volta!

Le Creative SXFI GAMER sono le cuffie da gioco progettate per essere il compagno perfetto dei giocatori più esigenti, e considerate le elevate prestazioni e il suo nuovo prezzo super conveniente, non possiamo fare altro che consigliarvi di tenerle in considerazione per arricchire e portare la vostra esperienza di gaming ad un livello più alto. Le offerte del brand Creative non si limitano soltanto a queste cuffie, motivo per il quale vi invitiamo a visionare la pagina del portale per scoprire quelli che sono i prodotti che si addicono meglio alle vostre esigenze. Ciò detto, vi ricordiamo di iscrivervi ai nostri canali Telegram, per rimanere costantemente aggiornati su tutte le novità riguardanti le Offerte, hardware & tech, abbigliamento e sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

