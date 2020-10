Prodotti per la cucina in offerta da Mediaworld

Siamo consapevoli del fatto che non vedete l’ora di scoprire quali saranno le offerte di questo Prime Day 2020, ma riteniamo che prima di allora valga la pena dare un’occhiata alla nuova promozione di Mediaworld dedicata a svariati prodotti per la cucina, tra cui macchine per caffè, tostapane e frullatore, il tutto proposto a prezzi decisamente interessanti, a tal punto che attendere il Prime Day potrebbe non essere fondamentale.

Numerosi gli articoli disponibili e ben valevoli di essere presi in considerazione, come ad esempio la macchina per caffè De Longhi Magnifica ESAM4000, proposta a 279,99€ invece di 389,99€. Uno sconto incredibile per quella che è, come dice la parola stessa, una macchina magnifica capace di soddisfare anche i più esigenti del caffè, grazie a numerose accortezze e alla presenza di tante funzioni tipiche di un dispositivo di fascia alta, come la funzione cappuccino, che combina automaticamente vapore, aria e latte per ottenere una ricca e cremosa schiuma per fantastici cappuccini in modo da iniziare la giornata nel migliore dei modi. Sofisticata e curata in ogni aspetto, la De Longhi Magnifica ESAM4000 vanta la regolazione elettronica della temperatura per garantire sempre un espresso perfetto alla temperatura ideale e può essere utilizzata sia con i chicchi che con la polvere di caffè, mentre i programmi automatici di decalcificazione e risciacquo permettono di mantenerla sempre pulita e affidabile.

Insomma, si tratta di una macchina in grado di regalarvi tazze di caffè con un gusto pressoché identico a quello di un bar, con il vantaggio di prepararlo ogni volta che lo desiderate. Questo però non è l’unico prodotto ad essere in offerta, quindi suggeriamo – come sempre in queste occasioni – di visitare la pagina dedicata all’iniziativa in modo da valutare tutte le proposte disponibili. Infine, non dimenticate di iscrivervi ai nostri canali ufficiali Telegram per non perdere tutte le offerte last minute dedicate al mondo della tecnologia, dell’hardware, degli smartphone e dei prodotti cinesi. Se invece siete interessati ai codici sconto, potete sfogliare la nostra nuova pagina dedicata.

