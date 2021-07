Prodotti Xiaomi Smart in super sconto su Amazon

Dopo aver iniziato questo mercoledì proponendovi alcune offerte top di Unieuro, vi segnaliamo ora che sulle pagine di Amazon si è attivata una nuova promozione che coinvolge diversi prodotti smart home a marchio Xiaomi, con sconti fino al 25%, una percentuale più che discreta per questo genere di articoli, perfetti per chi vuole semplificarsi la vita e rendere la propria casa smart.

In questa nuova iniziativa è possibile trovare in offerta lampade smart, caricatori per smartphone super veloci, ventilatori e persino proiettori, soddisfacendo così anche gli amanti dell’home cinema. Come saprete, infatti, Xiaomi realizza anche ottimi proiettori, come il Mi Smart Projector 2 Pro, il quale viene proposto ora non ai soliti 961,41€ ma a 799,99€, permettendovi di risparmiare oltre 150,00€, una decurtazione che raramente vediamo in questo settore, soprattutto nelle soluzioni di fascia alta come questa.

Di solito, i proiettori di fascia alta sono piuttosto ingombranti e necessitano di svariati cavi per funzionare, ma il Mi Smart Projector 2 Pro eliminerà gran parte di questi impicci, grazie al fatto che Xiaomi è riuscita a implementare una lampada dalle grandi prestazioni e tecnologie che vi permetteranno di usarlo senza fili in un formato compatto (solamente di 32 x 29 x 20.9 cm). Come saprete, la luminosità e il contrasto sono fondamentali in un proiettore, forse ancor di più della risoluzione. Quante volte, infatti, avete avuto modo di provare un proiettore ad alta definizione ma con luminosità e contrasti scadenti, con una qualità accettabile solo in condizioni favorevoli.

Con lo Xiaomi Mi Smart Projector 2 Pro, invece, potrete godere di un’ottima qualità dell’immagine anche negli ambienti più luminosi, merito degli ottimi 1.300 ANSI Lumen, accompagnati da un contrasto elevato, una gamma di colori superiore al 100% e persino dal supporto HDR 10. Tali specifiche si tradurranno in una visione pressoché perfetta dell’immagine, paragonabile a quella di una moderna smart tv, con il vantaggio di riuscire a creare una diagonale fino a 120 pollici.

Inoltre, lo Xiaomi Mi Smart Projector 2 Pro dispone di autofocus e correzione omnidirezionale automatica, indispensabili per garantirvi una visione sempre chiara e precisa, a prescindere dalla direzione in cui si posiziona il proiettore. Infine, vi informiamo che questo modello integra il sistema Android TV e lasciamo a voi immaginare i vantaggi e le numerose possibilità con cui portare l’intrattenimento ai massimi livelli.

Ovviamente, i dispositivi smart home proposti in offerta da Amazon non si limitano solo a questo prodotto, motivo per cui consigliamo di visitare la pagina dedicata. Ciò detto, prima di lasciarvi ai vostri acquisti, vi ricordiamo che se siete all’ulteriore ricerca di sconti, non c’è miglior posto dei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

