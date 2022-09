Se siete alla ricerca di profumi, trattamenti o trucchi a un prezzo super scontato, vi consigliamo caldamente di cogliere al volo le numerose offerte disponibili da Douglas. Lo store ha appositamente creato un’intera sezione chiamata Night, in cui potrete trovare moltissimi cosmetici in ribasso anche fino al 40%.

Gli articoli che aderiscono alla promozione sono tantissimi e tutti differenti tra loro. Potrete decidere di acquistare qualsiasi cosmetico preferiate, da quelli firmati Lancôme e Calvin Klein fino a Prada e Guerlain. Trattandosi di sconti eccezionali, anche su moltissimi prodotti luxury, vi invitiamo a effettuare l’acquisto dei prodotti prima che le promozioni terminino!

Se state pensando di acquistare una nuova fragranza femminile, vi consigliamo di non farvi scappare Gucci Flora Gorgeous Gardenia da 30ml al prezzo di 56,99€ invece di 76,99€. Si tratta di una fragranza floreale e deliziosa, una deliberata celebrazione della gardenia, ammirata da sempre per il suo splendore e, secondo le leggende, utilizzata fin dall’antichità per elisir e pozioni magiche.

Prendendo ispirazione da questo mito del passato e sfruttando l’idea del suo potere mistico, la splendida nota di gardenia bianca si unisce con il gelsomino grandiflora ed è introdotta da un gioioso accordo di fior di pera al fianco dello zucchero di canna. Il tutto, crea una delicata firma olfattiva racchiusa perfettamente in un flacone femminile nel design, nella colorazione e anche nella fantasia da cui è arricchito. Il vetro laccato rosa e il tappo oro lucido lo rendono un vero e proprio oggetto di bellezza.

Se siete interessati a dare uno sguardo ai prodotti che godono di sconti super validi in questo periodo di ribassi di inizio settembre, nella sezione dedicata, non dovreste assolutamente dimenticarvi di passare sulla pagina Douglas che vi abbiamo comodamente linkato.

