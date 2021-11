Profumo di Natale con le nuove offerte Amazon sulle Yankee Candle!

Anche se l’Early Black Friday di Amazon è ormai prossimo alla sua naturale conclusione, il portale si sta ancora prodigando nell’offrirci alcune offerte davvero niente male con cui, magari, si può già investire qualche soldo alla ricerca del regalo di Natale perfetto.

A fare la parte del leone, ancora una volta, sono i prodotti più piccoli, quelli di uso più comune, e non legati al mondo della tecnologia. Stiamo parlando dei prodotti per la cura della casa, della persona, ma anche i meri suppellettili, che in casi come quello dell’Early Black Friday Amazon, sono spesso venduti a prezzi mai così bassi nel corso dell’anno, forse proprio per incentivare il loro acquisto per il periodo delle feste.

Tra i vari, ovviamente, non potevamo non menzionarvi le amatissime Yankee Candle, diventate un must delle promozioni Amazon, ed eccezionali protagoniste anche di questa ultima tornata promozionale pre-venerdì nero, tanto da essere in sconto anche attraverso la proposta di alcuni ottimi, ed interessanti, gift set a tema.

Si parte da prezzi molto bassi, anche se i formati più venduti di Yankee Candle, ovvero le classiche “giare grandi”, sono forse le occasioni più appetibili di questa promozione, giacché si propongono con uno sconto pari anche al 33%, che ne abbassa il prezzo d’acquisto ad appena 19,99€, contro i 29,90€ del prezzo originale.

Un prezzo niente male, specie considerando la vasta gamma di profumazioni disponibili, alcune perfette per le prossime festività, altre da utilizzare per rievocare i profumi e le sensazioni della primavera o dell’estate. La scelta, insomma, è davvero immensa, tanto che potremmo davvero dire che su Amazon, in sconto, c’è una Yankee Candle per ogni stagione!

Quel che ci resta da fare è semplicemente rimandarvi alla pagina che Amazon sta riservando alle offerte Yankee Candle, così che possiate constatare da soli quella che è l’ottima varietà di proposte del portale. Oltre a ciò, vi suggeriamo anche di consultare quella che è l’intera lista di sconti disponibili tramite l’apposita pagina Amazon dedicata, giacché non manca poi molto alla fine del Black Friday anticipato di Amazon, e molti sconti stanno per esaurirsi!

Infine, prima di lasciarvi agli acquisti, vi rimandiamo anche ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, ovvero il luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative a tutte le migliori offerte in corso sui vari store, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

