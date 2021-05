Promo Gaming Samsung: 10% di sconto extra con questo codice!

Siete alla ricerca di un nuovo monitor da gaming o di un velocissimo SSD? Se avete risposto affermativamente a venire in vostro soccorso sono le nuove promo Gaming di Samsung, con la nota azienda che, oltre ad aver messo in forte sconto numerosi prodotti di indubbio valore, ha anche attivato il codice GAMER10 fino al prossimo 31 maggio, garantendo così un ulteriore risparmio del 10%. Non male, no?

Tra i prodotti in grandissima offerta sullo store di Samsung possiamo trovare soprattutto monitor per tutte le tasche, partendo dall’imponente Samsung Odyssey G9 da 49 pollici e con una risoluzione di 5120x1440p, fino ad arrivare al decisamente più economico ma comunque oltremodo valido Odyssey G5 da 27 pollici in Quad HD. Ottimi anche gli sconti su numerosi SSD, con Samsung che ha scontato praticamente l’intera serie di 980 NVMe M.2 nei tagli da 1 TB, 500 GB e 250 GB e anche l’utilissimo SSD portatile T7 Touch, un accessorio sempre più indispensabile.

Di seguito potete trovare tutti i prodotti in offerta sul sito di Samsung. Vi ricordiamo che fino al prossimo 31 maggio utilizzando il codice GAMER10 sarà possibile ottenere un ulteriore sconto del 10% e rendere così queste già ottime offerte ancor più vantaggiose!

Attenzione: ai prezzi elencati di seguito deve ancora essere tolto il 10% del codice GAMER10. In fase di checkout, una volta inserito il codice, vi troverete quindi un prezzo ancora minore!

La nostra selezione di prodotti

