Siamo ufficialmente nel periodo di San Valentino e, nel caso foste ancora nel mezzo della ricerca di un regalo valido per i vostri partner, le super offerte di Douglas sono la soluzione perfetta per voi. Nell’apposita sezione dello store potrete trovare fragranze e cofanetti in sconto anche fino al 30%!

Calvin Klein, Armani, Versace, Chloé, Carolina Herrera e moltissimi altri brand a prezzi davvero imperdibili, solo per pochissimo tempo. Per questo, tenendo presente che si tratta di Eau de Parfum ed Eau de Toilette davvero di prima scelta, vi consigliamo di portare a termine i vostri acquisti quanto prima! Da non sottovalutare che, in base alle vostre preferenze, avrete la possibilità di pagare il regalo in 3 rate senza interessi con Klarna. Vi basterà iscrivervi al servizio e sceglierlo come metodo di pagamento, una volta arrivati alla fase di checkout!

Da menzionare in particolare modo Calvin Klein One Eau de Toilette Unisex, un cofanetto regalo esclusiva Douglas disponibile ad appena 49,99€ invece di 96,99€. Uno prezzo davvero imperdibile, tenendo presente che con l’acquisto otterrete la fragranza da 200ml e una mini size da 50ml, perfetta anche da portare in viaggio!

Calvin Klein One Eau de Toilette è un classico, una fragranza cult del brand, pensata per risultare giovanile, fresca ed elegante al punto giusto. Questo profumo agrumato verde del Maître Parfumeur Alberto Morillas, è una fragranza gender-fluid che nasce da un confortante e fresco accordo di tè verde, papaia e bergamotto, unito a un cuore dalle note perfettamente bilanciate di noce moscata, violetta, cardamomo e rosa e a un fondo intenso di ambra e muschio per un effetto super delicato.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Douglas dedicata all’offerta, suggerendovi anche di completare quanto prima il vostro acquisto, quanto meno prima del termine dello sconto o, peggio, dell’esaurimento del cofanetto che preferite.

