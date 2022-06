Se volete sostituire il vostro paio di occhiali da sole con modelli alla moda e, soprattutto, con lenti capaci di proteggervi dai pericolosi raggi UV, allora vi segnaliamo il ritorno della promozione 2×1 di Hawkers, che vi permetterà di acquistare due paia di occhiali da sole di ottima qualità ricevendo in regalo il meno costoso dei due.

La promozione è a tempo limitato e l’estate è ormai iniziata, quindi è il momento perfetto per acquistare degli ottimi occhiali da sole che sappiano proteggervi dalle luminosissime giornate estive, tutto questo con la possibilità di riceverne uno in omaggio, da regalare magari al vostro partner. La selezione prodotti coinvolge tutti gli occhiali da sole del noto produttore, salvo i modelli Limited Edition e gli ultimissimi arrivati. Ricordate che, per far sì che l’offerta si attivi, sarà necessario inserire il codice sconto “OASIS” al momento del pagamento.

Hawkers è ormai da tempo uno dei brand più apprezzati nella produzione di quelli che sono accessori in grado di migliorare il vostro stile, con un occhio di riguardo alla salute dei vostri occhi. A tal riguardo, molti occhiali da sole Hawkers, se non tutti, garantiscono la protezione UV400, ossia la più attenta nel difendere gli occhi dai pericolosi raggi solari che, si sa, abbondano durante l’estate.

Gli occhiali Hawkers si faranno poi ammirare grazie alle montature in acetato di cellulosa, materiale noto per la sua resistenza ai graffi, che faranno sì che gli occhiali non si danneggino facilmente dopo una piccola caduta che, durante lo svagarsi in vacanza, potrebbe capitare da un momento all’altro. L’ottima qualità costruttiva viene affiancata da stili davvero ineguagliabili, ricco di colori e di forme, soddisfacendo i gusti personali di chiunque ami indossare questi bellissimi e utili accessori d’abbigliamento. Se a questo aggiungiamo i prezzi molto competitivi di questi occhiali da sole, con un costo medio di circa 40 euro, si evince che allo stato attuale è davvero difficile non approfittare di questa promozione che, ricordiamo, vi permetterà di acquistare due paia di occhiali al prezzo di uno.

Non ci resta che rimandarvi alla pagina che Hawkers ha destinato a questa promozione, ribadendo ancora una volta che si tratta di una promo con scadenza, che si esaurirà nel giro di poco tempo. Per questo, vi invitiamo a consultare subito l’apposito catalogo messo in piedi dal brand, così da poter rintracciare subito quello che è l’articolo che più si adatta alle vostre esigenze, ed al vostro stile!

Infine, vi rimandiamo anche ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative a tutte le migliori offerte in corso sui vari store, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

