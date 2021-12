Proteggi il tuo Natale con Kaspersky! 50% di sconto e buoni Amazon in regalo!

Come saprete, il web vi permette di accedere ad un’infinità di informazioni, ma i malintenzionati sono sempre dietro l’angolo, pronti a sfruttare una magagna presente in quel momento nel vostro dispositivo, a prescindere che esso sia un PC, un tablet o uno smartphone, per rubarvi dati importanti e accedere a contenuti riservati. L’ultima offerta di Kaspersky vi permetterà di mettere al sicuro i vostri dispositivi informatici ad un prezzo molto più vantaggioso, visto che, in occasione del Natale, la nota società di sicurezza ha dimezzato i prezzi di tutti i suoi software antivirus e, come se non bastasse, vi regalerà diversi buoni Amazon.

La promozione, dunque, non solo vi consentirà di risparmiare cifre consistenti su quello che è uno dei migliori software antivirus, ma anche permettervi di acquistare prodotti su Amazon senza spendere neanche 1€. Il buono Amazon si divide in 3 fasce, cosi come le soluzioni antivirus di Kaspersky. Si parte da un buono minimo di 5,00€ qualora effettuaste l’abbonamento alla proposta base della società di sicurezza, il cui costo sarà di soli 14,99€ all’anno. Se deciderete di sottoscrivere l’iscrizione a Kaspersky Internet Security o Total Security, ossia quelli che vi permetteranno di proteggere anche i dispositivi mobile, il buono sale a 10,00€ e arriva a 15,00€ nel caso di Kaspersky Security Cloud, la cui protezione dalle minacce proviene dal Cloud, consentendo ai vostri dispositivi di non perdere neanche un briciolo di prestazioni.

Come avrete intuito, Kaspersky ha la soluzione che più si adatta alle vostre esigenze, quindi se siete soliti utilizzare il computer per svolgere le tipiche operazioni quotidiane, che siano per lavoro o intrattenimento, potrete tranquillamente puntare sulla protezione antivirus essenziale e pagare, come detto, soltanto 14,99€ all’anno. Se volete aggiungere nella protezione anche smartphone e tablet, la scelta deve ricadere su Kaspersky Internet Security, il cui costo, grazie a questa offerta, scende da 49,99€ a soli 24,99€. Se invece volete avere tutto in un’unica soluzione, Total Security al prezzo di 29,99€ vi offrirà una protezione a 360°, con tanto di localizzatore GPS.

