Al giorno d’oggi proteggere il proprio PC e non solo è fondamentale per evitare che le proprie informazioni vengano rubate e criptate, oltre che per non incorrere in tutta una serie di altre spiacevole situazioni. Per cercare di difendersi il più possibile esistono fortunatamente diversi antivirus, che rendono maggiormente sicuri e più protetti i nostri dispositivi. Tra di essi uno dei più celebri e affidabili è sicuramente Norton, che grazie alle offerte attualmente in corso può essere vostro con sconti fino al 63%. Non male, vero?

Sul sito ufficiale di Norton sono infatti in sconto diversi abbonamenti, che partono da un singolo dispositivo protetto, con Norton Antivirus Plus a soli 19,99 euro l’anno invece di 35 euro, fino ad arrivare all’abbonamento annuale a Norton 360 Premium, che arriva a proteggere fino a 10 dispositivi tra PC Windows, Mac, Tablet e Smartphone a soli 44,99 euro rispetto ai 104,99 di listino. A rendere il tutto più interessante anche altri diversi servizi, come uno spazio di backup sul Cloud o una VPN per i vari tagli di abbonamento Norton 360. Insomma, proteggere il proprio PC in grande offerta e anche con qualche perk niente male: che volere di più?

