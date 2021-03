Proteggi il tuo PC: fino al 67% di sconto sui software antivirus su Amazon!

Dopo avervi segnalato le migliori offerte inerenti ai prodotti fisici, è ora il momento di parlare di antivirus. Vi informiamo, infatti, che Amazon ha deciso di iniziare la nuova settimana scontando, tra le altre cose, anche alcuni dei migliori software antivirus disponibili sul mercato, come ad esempio le soluzioni di Norton e Kaspersky, con ribassi fino al 67%. Questo vuol dire che potrete dotarvi di software all’avanguardia capaci di mantenervi lontano dagli attacchi informatici spendendo veramente poco.

A differenza di quanto si possa pensare, un buon software antivirus è consigliato anche per coloro che usano il PC in modo basilare, come visitare i propri siti preferiti o scaricare contenuti dalla rete, dal momento che la tecnologia ha fatto passi da gigante al punto da permettere ai malintenzionati di intraprendere azioni potenzialmente pericolose per il vostro PC e, nel peggiore dei casi, anche per voi stessi. Non è raro, infatti, leggere notizie che riportano di attacchi informatici capaci di rubare file importanti per poi trovarli in vendita nel cosiddetto dark web.

Soluzioni come il Norton 360 Premium 2021 fanno sì che le possibilità di ricevere questi attacchi siano molto vicine allo zero. Detto ciò, i migliori antivirus non offrono solamente una protezione completa sul vostro dispositivo, ma vi daranno anche la possibilità di visualizzare programmi ed eventi di altri paesi in lingua originale grazie alla presenza di una VPN integrata, il tutto sempre con la massima sicurezza.

Inoltre, vantano il supporto multi-dispositivo, cioè potrete beneficiare di un’ottima protezione anche sui vostri smartphone o tablet, sia Android che iOS. Come non citare poi le innumerevoli funzionalità integrate, tra cui il Password Manager, utile per generare e salvare le password più usate. Insomma, come avrete capito, software come il Norton 360 Premium 2021 non possono non essere presi in considerazione, anche perché sicurezza e privacy sono diventate oggi più importante che mai.

Amazon propone diversi software antivirus, ognuno pensato per soddisfare specifiche esigenze e tutti ad ottimi prezzi, motivo per cui consigliamo caldamente di visitare la pagina dedicata e valutare se è il caso di aggiornare o meno la vostra protezione. Come sempre, vi ricordiamo che, se siete a caccia di altre offerte interessanti, non c’è posto migliore dei nostri quattro canali Telegram, rispettivamente dedicati a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

