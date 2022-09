L’estate è ormai terminata e, come sempre, si affaccia tra i pensieri degli automobilisti la preoccupazione per la propria auto. Il perché è semplice: con l’autunno comincia anche la stagione delle piogge che, specie in alcune zone del nostro paese, può significare forti tempeste o rischio di grandine, con i pericoli che ne conseguono anche per le nostre automobili.

Per questo, abbiamo pensato potesse essere utile proporvi questa ottima offerta che Amazon sta dedicando a questo telo per auto anti-grandine e antipioggia a marchio APA, e grazie al quale potrete tenere la vostra auto al sicuro non solo dall’acqua, ma anche dalle più violente (e ghiacciate) precipitazioni dell’anno.

Il prezzo non è affatto male, specie visto il rincaro che stanno subendo questi prodotti in questi giorni, sicché si passa dagli originali 117,95€ ad un più abbordabile 99,85€, che non sono poi molti se si pensa ai danni che la grandine può causare ad un’auto esposta alle intemperie.

Progettato per non strapparsi e per resistere a lungo, questo telo è disponibile in tantissime misure, così che possiate acquistare quello che si adatta al meglio alle dimensioni della vostra vettura, ed è realizzato con un rivestimento interno utile ad attutire gli urti. I suoi 2 fori di aerazione evitano la formazione di condensa, e la sua superficie è progettata per risultare sia idrorepellente che isolante, così che possiate usarlo anche per riparare la vettura dal sole.

Per proteggere dalla grandine, le zone relative al cofano, il tetto e il bagagliaio sono provviste di un’ulteriore rivestimento interno, in materiale espanso pressato di 4 mm di spessore, in modo che la grandine non danneggi la vernice e si possano prevenire ammaccature o altri danni estetici.

Facilissimo da posizionare e da fissare, grazie a delle comode cinghie, questo telo è certamente un prodotto utile in vista della stagione fredda che, in ogni caso, rappresenta un buon investimento anche per la stagione calda, tenendo al sicuro ed al riparo la vostra auto qualora, ad esempio, siate soliti viaggiare o abbiate posto in un parcheggio sì privato, ma comunque all’aperto.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Amazon dedicata a questo prodotto, invitandovi ad effettuare quanto prima il vostro acquisto, prima che l’offerta si esaurisca o, peggio, che termini lo stock di pezzi disponibili.

