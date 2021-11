Proteggi la tua casa con questo kit Ring Alarm: tutto quello che ti serve, scontato del 51%!

Siete degli appassionati di domotica e cercate un kit per la sicurezza della vostra abitazione? Nessun problema, la proposta Amazon di quest’oggi fa esattamente al caso vostro: uno splendido kit prodotto da Ring, completo di tutto il necessario, è in forte sconto!

Stiamo parlando del kit Ring Alarm, che dai 308,00€ richiesti di listino scende a 149,99€! Un taglio di prezzo molto significativo che vi permetterà di risparmiare moltissimo, il tutto per un prodotto semplice da utilizzare e completo di tutto il necessario per una buona sicurezza.

Come accennato in apertura, stiamo parlando di un prodotto davvero completo: il kit include una stazione base, un tastierino, un sensore di contatto, un rilevatore di movimento, un amplificatore di portata e una Ring Indoor Cam. Di tutto e di più! Inoltre, sottolineiamo che si tratta di un prodotto fai da te, vale a dire che non avrete bisogno di nessun esperto in fase di installazione, da soli riuscirete perfettamente nell’impresa. A tal proposito, la comoda applicazione messa a disposizione da Ring invierà delle notifiche al vostro cellulare tutte le volte che il sistema si attiverà o cambierà modalità di utilizzo, per tenere sempre sotto controllo il vostro dispositivo!

Semplice da installare, comodo da utilizzare e completo di tutto il necessario, il Kit Ring Alarm rappresenta un primo e perfetto passo verso il mondo della sicurezza e della domotica, considerata anche la completa compatibilità con i dispositivi Amazon Alexa, tra l’altro in forte sconto in questo periodo!

Insomma, se cercate un buon dispositivo per proteggere la vostra casa, il kit Ring Alarm è una validissima opzione, tra l'altro scontata del 51%!

