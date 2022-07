Se siete alla ricerca di offerte valide per quanto riguarda le telecamere di sicurezza, sia per interni sia per esterni, vi consigliamo di sfruttare le numerose proposte disponibili da Amazon nella sezione creata appositamente per i prodotti Arlo. Al momento, e solo per poco, potrete sfruttare sconti fino al 40% su articoli eccezionali e appartenenti a varie fasce di prezzo!

Avrete la possibilità di portare a casa numerose telecamere e videocitofoni solitamente molto costosi e, per pochissimo tempo, a un prezzo davvero imperdibile. Dunque, trattandosi di saldi da non lasciarti assolutamente scappare, soprattutto in vista delle imminenti vacanze, vi consigliamo di effettuare gli acquisti il prima possibile fintanto che ci sono ancora unità disponibili!

Tra le proposte più interessanti c’è indubbiamente l’Arlo Essential XL, un’ottima telecamera di videosorveglianza disponibile a soli 99,99€ invece di 169,99€. L’installazione di questo articolo è semplice e veloce, senza fili a complicare il procedimento, per questo vi garantisce un’ampia scelta di posizioni! Non meno importante, si tratta di un articolo con batteria ad alta capacità, in grado di assicurarvi il massimo della sicurezza per ben 12 mesi, con una sola ricarica.

L’Arlo Essential XL è pensata per resistere agli agenti atmosferici, costruita per resistere a pioggia, neve, freddo e sole, in modo tale da essere affidabile in qualsiasi condizione climatica. Inoltre, potrete sfruttare l’ottimo audio bidirezionale che vi permetterà di ascoltare e parlare con i visitatori ovunque vi troviate, utilizzando l’altoparlante e il microfono integrati. In più, la telecamera vi consente di avere video in HD a 1080p, con la massima nitidezza e, abbondandovi ad Arlo Secure, verrà anche eseguito il backup dei video in modo sicuro e direttamente sul cloud.

Se siete interessati a dare uno sguardo anche ad altri numerosi articoli che godono di sconti super validi in questo periodo di ribassi estivi, non dovreste assolutamente dimenticarvi di passare sulla pagina Amazon dedicata, che vi abbiamo comodamente linkato.

